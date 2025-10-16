Experte testet KI-Geldanlagen: Mit Chat GPT reich werden – wie realistisch ist das?

Viele Anleger probieren KI-Geldanlagen aus. Berät Chat GPT besser als eine Bank? Forscher Lars Hornuf wartet mit überraschenden Ergebnissen seiner KI-Tests auf.
Es könnte so einfach sein: Chat GPT und andere KI-Modelle von Google, Microsoft & Co. beraten nicht nur Anleger – sie sind auch rund um die Uhr kostenlos verfügbar. Doch wie gut und seriös sind ihre Tipps im Vergleich zu professionellen Bank-Beratern und Vermögensverwaltern? Anleger können von Chat GPT profitieren, sagt Lars Hornuf, Professor für Finanztechnologie an der TU Dresden. Man muss nur auf einige Fallstricke achten.