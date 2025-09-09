Ex-VfB-Stürmer ausgepfiffen: „Typisch deutsch“ – Ex-Nationalspieler kritisiert Fans nach Woltemade-Pfiffen

Gegen Nordirland bekommt es Ex-VfB-Stümer Nick Woltemade im DFB-Dress von den heimischen Rängen ab. Nun springt ihm ein ehemaliger Nationalspieler zur Seite.
Ganz rund lief es für Nick Woltemade noch nicht bei seinen ersten beiden Auftritten im DFB-Dress seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United: Erst ging er mit der gesamten Mannschaft beim 0:2 gegen die Slowakei unter, dann gelang ihm gegen Nordirland zwar ein Assist, bei seiner Auswechslung im Kölner Stadion aber gab es lautstarke Pfiffe vom heimischen Publikum.