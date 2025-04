1. Göppinger SV beim TSV Steinbach Haiger Livestream: Göppingen in Steinbach unter Zugzwang

Der 1. Göppinger SV steckt in der Regionalliga tief im Tabellenkeller. Jetzt helfen nur noch Siege. Am Samstag treffen die Göppinger in der Fremde auf den TSV Steinbach Haiger. Wir zeigen das Spiel live ab 14 Uhr live.