Der Abend des DFB-Pokalsiegs in Berlin gegen Arminia Bielefeld war für den VfB hochemotional – für Nick Woltemade gibt es jetzt noch eine Auszeichnung obendrauf.
Ehre für Nick Woltemade: Der ehemalige Angreifer des VfB Stuttgart hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Fair-Play-Medaille bekommen und ist damit aus Sicht des Verbands neben Ervin Fetahovic, Trainer der C-Junioren der SG Markgräflerland aus dem Südbadischen Fußballverband, „der fairste Akteur der Saison 2024/2025“. Der DFB zeichnete Woltemade und Fetahovic am Montagnachmittag im Rahmen des öffentlichen Trainings der Nationalmannschaft in Wolfsburg mit der Medaille aus.