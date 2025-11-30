Europäische Mondmission: Der Kampf um die Sicherheit im Weltall

Deutschland könnte bald einen Astronauten auf den Mond schicken – mit einer friedlichen Mission. Aber es geht im All auch zunehmend um das Militärische.
Man müsse sich vor Augen führen, „dass die letzte internationale Verabredung darüber, wie der Weltraum zu nutzen ist, aus dem Jahre 1967 stammt“, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), „ein Jahr nach Erstausstrahlung der Serie Raumschiff Enterprise“. Pistorius meint den Weltraumvertrag, der unter anderem Kernwaffen im Weltall verbietet.