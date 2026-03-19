Der VfB Stuttgart verpasst in Porto das erste Europapokal-Viertelfinale seit fast 30 Jahren. Wie mangelnde Cleverness und Chancenverwertung das Aus besiegelten.
Mit Hingabe gekämpft, doch vergebens: Die Europa-League-Reise des VfB Stuttgart endet im Achtelfinale. Nach dem 1:2 vor heimischer Kulisse kassierte der DFB-Pokalsieger mit 0:2 (0:1) auch beim FC Porto eine Niederlage. Der VfB verpasste sein erstes Europapokal-Viertelfinale seit fast 30 Jahren, der portugiesische Liga-Spitzenreiter trifft in der nächsten Runde auf Nottingham Forest.