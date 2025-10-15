EU: Ab wann könnten Filterzigaretten verboten werden?

Laut Medienberichten plant die EU ein Verbot von Filterzigaretten. Ab wann könnte das Verbot greifen?
Die EU-Kommission stellt die Weichen für ein mögliches Verbot von Filterzigaretten. Laut einem Bericht von Table.Media will die EU bei der Weltgesundheitskonferenz COP11 der WHO im November 2025 in Genf für ein Verbot eintreten und damit einen zentralen Hebel für strengere Tabakregeln schaffen. Gleichzeitig laufen auf EU-Ebene mehrere Gesetzesüberarbeitungen, die den Weg für ein Verbot bereiten könnten.