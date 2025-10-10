EU-Beschluss: Veggie-Wurst darf nicht mehr Wurst heißen? Kritik aus Stuttgart

Nach einem EU-Beschluss sollen Fleischersatzprodukte nicht mehr wie Fleischprodukte genannt werden. Stuttgarter Veggie-Institutionen sind empört.
Die EU bekommt viel Gegenwind für einen Beschluss, wonach Fleischersatzprodukte nicht mehr nach ihren fleischlichen Vorbildern benannt werden dürften; also vegane Wurst nicht mehr als Wurst zu bezeichnen, dasselbe gilt für Burger, Schnitzel und so weiter. Am Mittwoch hatten die Rechtsaußen-Fraktionen und Teile der Konservativen Fraktion im EU-Parlament in Straßburg für die Gesetzesänderung gestimmt, die aber mit den 27 Mitgliedsländern verhandelt werden muss.