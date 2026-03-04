Nach einem anonymen Hinweis prüfte die Uni Erfurt die Dissertation des Bundestagsabgeordneten Sebastian Schäfer – und sieht kein wissenschaftliches Fehlverhalten.
Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer (Esslingen) sieht sich wegen seiner Doktorarbeit nicht länger mit dem Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens konfrontiert. Nach einem anonymen Hinweis hat die Universität Erfurt die 2012 eingereichte Dissertation inzwischen überprüft, aber auf eine förmliche Untersuchung verzichtet und das Verfahren eingestellt. Dies teilte eine Uni-Sprecherin unserer Zeitung mit.