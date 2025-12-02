Erneuerbare Energien: Der neue Windkraftplan für die Region Stuttgart ist fertig

Jetzt steht es endlich fest: In 89 Gebieten in der Region Stuttgart können künftig Windräder gebaut werden – auch einige umstrittene Standorte sind weiter dabei.
Bald ist es vollbracht: Nach mehr als drei Jahren der Planungen mit zwei Offenlegungen und 10.000 Stellungnahmen und nach vielen kontroversen Debatten in den Gremien und in der Öffentlichkeit wird die Regionalversammlung an diesem Mittwoch den endgültigen Windkraftplan verabschieden. Danach stehen in der Region Stuttgart 89 Gebiete mit zusammen exakt 7085,45 Hektar zur Verfügung, in denen Windräder betrieben werden dürfen (siehe Karte).