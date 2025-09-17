Erinnerung an Hermann Hübsch: Der Stuttgarter Maler, der 50 Jahre im Wald lebte

Eine Entdeckung im Wald führt zu dem Maler Hermann Hübsch, zu Sammler Peter Zügel, der sich um das Andenken kümmert, und dann taucht noch der große Name Schoettle auf.
Die schönsten Geschichten liegen auf der Straße, sagt man. Manchmal hängen sie auch an einem Baum. So wie im Fall des 1995 verstorbenen Stuttgarter Malers Hermann Hübsch, der große Teile seines 95-jährigen Lebens im Wald verbrachte, dem Weidach- und Zettachwald oberhalb des Körschtals unweit des Pressehauses in Möhringen. Dort, mitten im Wald, befand sich seine Hütte, in der er mehr als 50 Jahre lang lebte, immer von Montag bis Donnerstag, und dort über Gott und die Welt und die Natur im Speziellen nachdachte, Flöte spielte und sich am Dasein freute. Ein Ort, den er mitsamt den von ihm angelegten und bestellten Gemüsebeeten und einem selbst gemauerten, kleinen Schwimmbad sein „Gütle“ nannte – und den es nicht mehr gibt.