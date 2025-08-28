Entwaldungsordnung: Über das Ziel hinausgeschossen

Dass die EU sich für den Schutz der Regenwälder einsetzt, ist richtig. Dabei hat sie aber bisweilen das Maß verloren, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Im Kampf gegen den Klimawandel haben Wälder eine zentrale Rolle. Schon deshalb ist es wichtig, gezielt gegen das unkontrollierte Abholzen von Bäumen vorzugehen. Ein richtiger Schritt ist es auch, dass die Europäische Union in der sogenannten Entwaldungsverordnung den Import von Waren verbietet, für deren Produktion aus reiner Profitgier Regen- und Urwald gerodet wurde. Das zielt auf Edelhölzer, Soja, Rindfleisch oder auch Palmöl.