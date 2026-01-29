Energie im Kreis Ludwigsburg: Ein Windrad ohne Gegenwind – Markgröningen ist eine Ausnahme

Windkraft bitte nicht vor meiner Haustür – das ist oft die Haltung im dicht besiedelten Kreis Ludwigsburg. In Markgröningen bleiben Proteste hingegen bisher aus. Das hat mehrere Gründe.

Argwohn, Proteste und jahrelange Verzögerungen begleiten den Ausbau von Windkraft im Kreis Ludwigsburg – in Orten wie Sachsenheim, Sersheim und Hemmingen. In Markgröningen geht es hingegen bisher ungewöhnlich friedlich zu. Im sogenannten Vorranggebiet LB-14 bei Unterriexingen soll eine Windenergieanlage entstehen – ohne nennenswerten Widerstand. Die an der Planung Beteiligten und die Bürger ziehen offenbar an einem Strang. Ein seltener Fall im dicht besiedelten Raum der Region Stuttgart.

Trotz des Gegenwinds an vielen Orten im Kreis, steht Markgröningens Bürgermeister Jens Hübner hinter dem Windradprojekt seiner Stadt – besonders, weil der Standort fachlich wie politisch gut begründet sei. Die geplante Anlage liegt vollständig innerhalb eines vom Verband Region Stuttgart (VRS) ausgewiesenen Vorranggebiets. „Ein Eingriff in den Wald ist nicht vorgesehen.“ Für Hübner ein entscheidender Punkt für die Akzeptanz, gerade angesichts sensibler Naturschutzfragen. Gleichzeitig überzeuge der Standort durch seine Effizienz: Mit einer Jahresproduktion von rund 12 bis 13 Millionen Kilowattstunden Strom könnten rechnerisch etwa 3000 Haushalte versorgt werden.

Der Markgröninger Bürgermeister Jens Hübner (Mitte), hier im Kreistag im Gespräch mit Kollegen, stellt vor Ort einen breiten Rückhalt für Windkraft fest. Foto: Simon Granville

Warum gibt es keine Proteste? Jens Hübner, SPD-Mitglied und für die Partei auch im Kreistag vertreten, führt das auf eine klare politische Linie und einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt in der Schäferlaufstadt zurück. Der Ausbau erneuerbarer Energien sei ein ausdrücklicher Auftrag aus der Bürgerschaft. Der Gemeinderat beschloss im Jahr 2024 ein Stadtentwicklungskonzept. Zentrale Maßnahme darin: die Windkraft. Eine solche Anlage sei damit Teil einer langfristigen kommunalen Strategie und kein isoliertes Einzelprojekt.

Umfassende Bürgerinfo ist für Ende Februar vorgesehen

Der Gemeinderat hat dem Projekt bereits zugestimmt, noch bevor eine formelle Bürgerinformation stattgefunden hat. Ein voreiliger Schritt? Jens Hübner hält diese Reihenfolge für richtig, strebt aber trotzdem einen Dialog mit den Bürgern an. „Die Windenergieanlage ist im Verfahren relativ weit fortgeschritten – eine umfassende Bürgerinformation erachten wir als sehr wichtig und werden dies auch für Ende Februar vorbereiten.“ Es bleibe noch ausreichend Zeit für transparente Information und Diskussion, bevor es zu einer möglichen Umsetzung komme.

Das Gebiet LB-14 bei Markgröningen liegt in einem der Vorranggebiete im Kreis Ludwigsburg. Foto: Yann Lange

Zur Akzeptanz beitragen könnten die Einnahmen. Ziel sei es, dass die Stadt, aber auch die Bürger am Windrad Geld verdienen. „Es werden auch genossenschaftliche Modelle geprüft“, erklärt Jens Hübner. Nach Angaben des Bürgermeisters befindet sich die Stadt in konstruktiven Gesprächen mit dem Projektierer und Grundstückseigentümern. Das Windrad soll als gemeinsames Projekt der gesamten Stadt verstanden werden.

Markgröningen sei in der Region eher die Ausnahme, bestätigt Thomas Kiwitt, Leitender Planer beim VRS in Stuttgart. Windenergieprojekte im Verdichtungsraum seien mit hohen Hürden verbunden. Neben aufwendigen Genehmigungsverfahren mit zahlreichen Gutachten seien häufig komplizierte Eigentümerstrukturen zu bewältigen.

Historisch gewachsene Realteilungen führen laut Kiwitt dazu, dass sehr viele Grundstückseigentümer beteiligt seien – „und meistens sind sich auch nicht alle einig“. Hinzu kommt die Gegenwehr von Bürgern: Bei kommunalen Flächen, können Bürgerentscheide wie in Sachsenheim den Prozess zusätzlich verlängern. „Nicht alles geht ruckzuck.“ Thomas Kiwitt, Chefplaner des Verbands Region Stuttgart

Zudem beobachtet Thomas Kiwitt eine gewisse Zurückhaltung bei Investoren. Aktuell sind für sieben der insgesamt 20 Vorranggebiete im Kreis Ludwigsburg Windräder konkret in Planung. Viele Akteure warteten auf die Rechtskraft des neuen Regionalplans, die – sofern keine Beanstandungen erfolgen – Ende März erwartet wird. Der Chefplaner hofft, dass dies zum Startschuss für viele weitere Projekte wird.

Noch bedeutsamer könnten aus Kiwitts Sicht die künftigen Beschleunigungsgebiete werden: In diesen Zonen wird die Windkraft so stark priorisiert, dass nicht einmal Artenschutzgutachten erforderlich sind. Das könne rund ein Jahr Zeit und erhebliche Kosten sparen, so Kiwitt. Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, dass manche Investoren zunächst abwarten. Gleichzeitig sei dies stets eine betriebswirtschaftliche Abwägung: „Wer früher baut, produziert früher Strom und erzielt früher Einnahmen.“

Der Markgröninger Beschluss sendet ein klares Signal an Investoren

Weitere hemmende Faktoren sind aus Sicht von Thomas Kiwitt Fachkräftemangel, Materialkosten, Ausschreibungszyklen für Energieförderungen sowie die Lage am Kapitalmarkt. „Nicht alles geht ruckzuck“, sagt der VRS-Chefplaner. Entscheidend sei jedoch, dass die Energiewende vorankomme – auch im Verdichtungsraum.

Im konkreten Fall Markgröningen sieht Thomas Kiwitt gute Voraussetzungen. Ein kooperativer Gemeinderat und eine entschlossene Verwaltung sendeten ein klares Signal an Investoren. Frühzeitige Beschlüsse schafften Orientierung und Vertrauen. Bleibe die Politik unentschlossen, übertrage sich diese Unsicherheit meist auch auf die öffentliche Debatte.