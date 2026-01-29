Energie im Kreis Ludwigsburg: Ein Windrad ohne Gegenwind – Markgröningen ist eine Ausnahme

Windkraft bitte nicht vor meiner Haustür – das ist oft die Haltung im dicht besiedelten Kreis Ludwigsburg. In Markgröningen bleiben Proteste hingegen bisher aus. Das hat mehrere Gründe.
Argwohn, Proteste und jahrelange Verzögerungen begleiten den Ausbau von Windkraft im Kreis Ludwigsburg – in Orten wie Sachsenheim, Sersheim und Hemmingen. In Markgröningen geht es hingegen bisher ungewöhnlich friedlich zu. Im sogenannten Vorranggebiet LB-14 bei Unterriexingen soll eine Windenergieanlage entstehen – ohne nennenswerten Widerstand. Die an der Planung Beteiligten und die Bürger ziehen offenbar an einem Strang. Ein seltener Fall im dicht besiedelten Raum der Region Stuttgart.