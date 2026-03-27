EM-Qualifikation gegen Nordirland: U21 löst Pflichtaufgabe – VfB-Profi Finn Jeltsch eine Stunde auf dem Platz

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat die Pflichtaufgabe bei der EM-Qualifikation gegen Nordirland gelöst und 3:0 gewonnen. Einziger VfB-Profi auf dem Rasen war Finn Jeltsch.
Pflichtaufgabe gelöst und warmgeschossen für das Spitzenspiel: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr weiter fest im Blick. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo setzte sich am Freitag in Braunschweig souverän mit 3:0 (2:0) gegen Nordirland durch und zeigte sich bereit für das Topduell bei Tabellenführer Griechenland. Mit von der Partie war auch der VfB-Innenverteidiger Finn Jeltsch, der in der 62. Minute ausgewechselt wurde.