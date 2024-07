Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland biegt auf die Zielgerade ein. Welche Teams treten heute gegeneinander an – und wo kann man die Partien sehen? Ein Überblick:

Die Fußball-Europameisterschaft geht in die ganz heiße Phase. Von den ursprünglich 24 Mannschaften, die nach Deutschland gereist sind, um am Turnier teilzunehmen, sind 16 schon wieder heimgeflogen.

Acht Mannschaften dürfen sich weiterhin (berechtigte) Hoffnungen auf den Titel machen – denn in der K.o.-Runde ist bekanntlich alles möglich, nicht unbedingt die Mannschaft, die spielerisch überzeugt, gewinnt am Ende auch.

Welche Partien stehen heute auf dem Spielplan? Und wie haben die Mannschaften zuletzt gespielt?

EM 2024: Wer spielt heute?

An diesem Freitag, 5. Juli, stehen die ersten beiden Viertelfinals auf dem Programm:

18 Uhr: Deutschland gegen Spanien in Stuttgart (ARD und MagentaTV)

in Stuttgart (ARD und MagentaTV) 21 Uhr: Portugal gegen Frankreich in Hamburg (ZDF und MagentaTV)

Wie haben die Teams zuletzt gespielt?

Mit Deutschland und Spanien treffen die beiden spielstärksten Mannschaften des Turniers schon in der Runde der besten Acht aufeinander – viele sprechen von einem vorweggenommenen Endspiel. Die Deutschen setzten sich in ihrer Gruppe, die im Nachhinein deutlich schwerer war als vor Turnierstart angenommen, als Gruppensieger durch. Im Achtelfinale gewann die DFB-Elf verdient mit 2:0 gegen Dänemark. Die Spanier haben als bislang einziges Team alle Spiele gewonnen. Auch der Auftritt im Achtelfinale gegen Georgien war dominant. Am Ende war der 4:1-Erfolg – trotz frühem Rückstand – nicht gefährdet.

Gänzlich anders stellt sich die Situation im späten Spiel dar. Portugal mühte sich gegen die Slowakei ins Elfmeterschießen (3:0), wo es sich auf einen starken Torhüter verlassen konnte. Frankreich hat noch kein Tor aus dem Spiel selbst erzielt. Auch das 1:0 im Achtelfinale gegen Belgien war ein Eigentor.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter? Der Weg ins Finale, das am 14. Juli im Berliner Olympiastadion stattfindet ist klar: Die Halbfinals finden am Dienstag, 9. Juli, und am Mittwoch, 10. Juli, statt. Deutschland würde – ein Sieg gegen Spanien vorausgesetzt – das erste Halbfinale in München spielen. Anpfiff der Partien ist jeweils um 21 Uhr.

EM 2024: das sind die besten Torschützen

Die Torschützenliste nach 43 von 51 Spielen (97 Tore)

3 Tore:

Cody Gakpo (Niederlande)

Georges Mikautadze (Georgien)

Jamal Musiala (Deutschland)

Ivan Schranz (Slowakei)

2 Tore:

Jude Bellingham (England)

Niclas Füllkrug (Deutschland)

Kai Havertz (Deutschland)

Harry Kane (England)

Donyell Malen (Niederlande)

Razvan Marin (Rumänien)

Fabián Ruiz (Spanien)

EM 2024: Wie sieht der Zeitplan aus?

Insgesamt werden bei der „Euro 2024“ 51 Partien gespielt. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht.

Gruppenphase: 14. Juni 2024 bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni 2024 bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. bis 6. Juli

Halbfinale: 9. bis 10. Juli

Finale: 14. Juli

EM 2024: Wie viel Geld gibt es für einen Sieg im Viertelfinale?

Wie schon bei der letzten EM 2021 steht derselbe Gesamtbetrag zur Verfügung, der an die Verbände der 24 Mannschaften verteilt wird. Bei der EM 2024 werden insgesamt 331 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Der Verteilungsschlüssel hat sich ebenfalls nicht verändert, er ist auf der Webseite der Uefa einsehbar. Dem zufolge sehen die Uefa-Prämien bei der EM 2024 wie folgt aus:

Teilnahmeprämie: 9,25 Mio. Euro

Spielprämie (in der Vorrunde/pro Partie): 1,0 Mio. Euro für einen Sieg und 500.000 Euro für ein Unentschieden

Qualifikation für das Achtelfinale: 1,5 Millionen Euro

Qualifikation für das Viertelfinale: 2,5 Mio. Euro

Qualifikation für das Halbfinale: 4 Mio. Euro

Niederlage im Finale: zusätzlich 5 Mio. Euro

Sieg im Finale: zusätzliche 8 Mio. Euro

Das bedeutet: Der Europameister kann ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 28,25 Mio. Euro mit nach Hause nehmen – vorausgesetzt er gewinnt auch alle drei Gruppenspiele. Theoretisch möglich ist das also noch für die Spanier.