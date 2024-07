EM 2024: Warum gibt es kein Spiel um Platz 3?

Die Fußball-EM in Deutschland neigt sich dem Ende zu, der erste Finalist steht bereits fest. Die Spanier besiegten Frankreich am Dienstagabend in einer engen Partie mit 2:1 (2:1) – inklusive Zaubertor vom spanischen Wunderknaben Lamine Yamal. Das erst 16-jährige Supertalent vom FC Barcelona wurde damit zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte.

Auf wen „ La Furia Roja“, so der Spitzname des spanischen Teams, im EM-Finale am kommenden Sonntag, 14. Juli, (ARD/MagentaTV) trifft, entscheidet sich an diesem Mittwoch. Um 21 Uhr stehen sich im zweiten Halbfinale (ARD/MagentaTV) die Niederlande und England gegenüber. Für Fans gibt es also nur noch zwei EM-Partien zu sehen, denn ein Spiel um Platz 3 wie bei Weltmeisterschaften gibt es nicht. Warum?

Wann gab es bei einer EM das letzte Mal ein Spiel um Platz 3?

Anders als zum Beispiel bei der WM 2006 in Deutschland, als das DFB-Team erst im Halbfinale gegen Italien ausschied und sich dann in Stuttgart mit einem 3:1-Sieg gegen Portugal den dritten Platz sicherte, bleibt den Fußballfans bei der diesjährigen EM ein mögliches Spektakel verwehrt. Das war nicht immer so.

Zunächst war das Spiel um Platz 3 noch fester Bestandteil der Europameisterschaften, zwischen 1960 und 1980 wurde es bei jedem Turnier ausgetragen. Letztmals fand es bei der EM 1980 in Italien statt, damals unterlag der Gastgeber der Tschechoslowakei im Elfmeterschießen. Am Ende des Turniers wurde das deutsche Team nach einem Sieg gegen Belgien Europameister.

Warum gibt es kein Spiel um Platz 3 mehr?

Aber warum gab es ab dann bei einer EM nie wieder ein Spiel um Platz 3? Ein offizielles Statement gibt es von der UEFA dazu nicht. Der europäische Verband änderte 1980 den Modus, führte ein Halbfinals ein und schaffte Spiel um Platz drei ab. Er teilte der ARD-Sportschau jüngst allerdings auf deren Anfrage mit:„Das Spiel wurde als nicht attraktiv erachtet und ist seitdem kein Teil der EURO mehr.“ Auch schon im Rahmen der EM 2016 in Frankreich erklärte eine Sprecherin der UEFA gegenüber „Spiegel Online“, dass das Spiel um Platz 3 nicht attraktiv genug sei.

Als weitere mögliche Gründe gelten der enge Turnierspielplan, der es den Teams erschwert, eventuell schon zwei oder drei Tage nach dem Halbfinale wieder anzutreten, und die Unsicherheit, ob eine solche Begegnung auch bei den Fans auf großes Interesse stoßen würde.

Wie liefen die bisherigen Spiele um Platz 3 bei EMs?

Bei den Europameisterschaften gab es zwischen 1960 und 1980 folgende Paarungen im Spiel um Platz 3:

1960 in Frankreich: Tschechoslowakei – Frankreich 2:0 (Europameister UdSSR)

1964 in Spanien: Ungarn – Dänemark 3:1 n. V. (Europameister Spanien)

1968 in Italien: England – UdSSR 2:0 (Europameister Italien)

1972 in Belgien: Belgien – Ungarn 2:1 (Europameister Bundesrepublik Deutschland)

1976 in Jugoslawien: Niederlande – Jugoslawien 3:2 n. V. (Europameister Tschechoslowakei)

1980 in Italien: Tschechoslowakei – Italien 9:8 i. E. (Europameister Bundesrepublik Deutschland)

Bei welchen Turnieren wird das Spiel um Platz 3 ausgetragen?

Bei Weltmeisterschaften ist das Spiel um Platz 3 ein wichtiger Bestandteil des Turniers und wird seit jeher ausgespielt. Zuletzt – also bei der WM 2022 in Katar – besiegte Kroatien Marokko mit 2:1.

Bei der Nations League richtet die UEFA ebenfalls ein „kleines Finale“ aus. Und auch unter anderem bei der Copa America, bei dem der südamerikanische Nationenmeister im Fußball ermittelt wird, gibt es eine solche Partie.