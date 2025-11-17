Wilhelma in Stuttgart: Zu alt für die neue Anlage? Was wird aus den Elefanten Pama und Zella?

Im kommenden Jahr wird in der Wilhelma die neue Elefantenanlage gebaut. Was bedeutet das für die zwei betagten Elefantenkühe, die im Stuttgarter Zoo leben?
Wenn im kommenden Jahr in der Wilhelma schrittweise die neue Elefantenanlage entsteht, stellen sich jetzt schon Tierrechtler die Frage, was mit den beiden aktuellen Elefantendamen Pama und Zella passiert. „Das kann man noch nicht sagen“, erklärt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin auf Nachfrage. Es könne sein, dass beide zum Zeitpunkt der Fertigstellung der neuen Anlage nicht mehr am Leben seien. Oder: „Wenn die neue Anlage 2029 fertiggebaut wird, dann sind Pama 63 und Zella 62 Jahre alt.“ Kölpin erklärt, dass die Zukunft der Tiere auch davon abhängig sei, wie es den beiden Elefantendamen gehe. Sollten beide Elefanten noch leben, hänge es vom Gesundheitszustand ab und ob ein Umzug in Teile der neuen Anlage sinnvoll sei oder sie auf der alten Anlage blieben. „Wir wollen das Beste für die Tiere, wenn sie noch leben sollten“, so Kölpin.