Einzige Deutschlandshow: „Laura non c’è“ – Cantare und Rock-Power mit Nek in Stuttgart

Der italienische Sänger Nek erweist sich am Donnerstagabend beim einzigen Deutschlandkonzert in Stuttgart als Stimmungsbombe: Bilder und Kritik vom Konzert im ausverkauften Hegelsaal.
In Italien ist er ein Star, in Deutschland, anderen europäischen Ländern, ist er unvergessen wegen seines großen Hits: 1997 sang Nek „Laura non c’è“, mit eingängiger Melodie, gutem Tempo und heller, rauer Stimme. Sein Tophit wird bis heute in den Radios gespielt. Am Donnerstagabend lockt der Mann, der eigentlich Filippo Neviani heißt, 1400 Besucher in den Hegelsaal der Liederhalle. Es ist seine einzige Show in Deutschland. Und er spielt sich 100 Minuten lang energisch und mit einiger Strahlkraft durch ein gar nicht so kleines Repertoire: Seit 1992 hat Nek immerhin 17 Alben veröffentlicht.