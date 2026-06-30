Einzelkritik zum DFB-Team: Deniz Undav wirkungslos, DFB-Team schwach - unsere Noten zum WM-Aus

Nach dem WM-Aus nach Elfmeterschießen der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay bewerten wir die Leistung der DFB-Stars.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und in Kanada ausgeschieden. 1:1 hieß es nach 90 Minuten und der Verlängerung. Im Elfmeterschießen vergaben dann gleich drei deutsche Schützen. 4:3 siegten die Südamerikaner.

Das deutsche Team startete erstmals bei dieser WM mit Deniz Undav. Der Angreifer des VfB Stuttgart rückte für Jamal Musiala in die Anfangsformation, tat sich aber wie die gesamte Mannschaft zunächst schwer, torgefährlich zu werden. Die DFB-Elf hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz als die Südamerikaner, den einzigen Treffer in der ersten Hälfte erzielte aber der Außenseiter. Julio Enciso traf in der 42. Minute.

Nach der Pause wirkte das deutsche Team zunächst verunsichert, ehe Kai Havertz nach einer Flanke von Florian Wirtz per Kopf traf (54. Minute). Weil sich die Mannschaft des Bundestrainers Julian Nagelsmann weiter kaum Chancen erspielte, ging es in die Verlängerung. In der 102. Minute traf dann Jonathan Tah nach einem Eckball von Nathaniel Brown zum 2:1 - aber der Treffer wurde wegen eines angeblichen Foulspiels von Waldemar Anton aberkannt.

So ging es am Ende ins Elfmeterschießen, das mit einem Fehlschuss von Kai Havertz begann. Dann verschoss auch Nick Woltemade und das deutsche Aus schien besiegelt. Doch die Südamerikaner vergaben zwei Matchbälle. Jonathan Tah drosch danach jedoch den Ball über das Tor - und die WM war für die DFB-Elf vorbei.

Wir bewerten in unserer Bildergalerie alle deutschen Spieler, die mindestens 15 Minuten lang gespielt haben.