Ein Roboter vor Gericht: Mord oder Erlösung? Amateurtheater in Stuttgart inszenieren Zukunftsdrama

Wie weit dürfen KI und Automatisierung in der Pflege gehen? Die Stuttgarter Theater 360 Grad und Südlage beleuchten in „Robin“ die ethischen Probleme einer nicht so fernen Zukunft.

Ein Ausflug ins Jahr 2040 gefällig? Der Anteil älterer Menschen in Deutschland wird dann knapp 30 Prozent ausmachen; die Babyboomer haben auch die Zahl der Pflegebedürftigen in die Höhe getrieben. In diese Situation hinein katapultiert das Theaterstück „Robin“ sein Publikum. Im Mittelpunkt steht ein androider Pflegeroboter, der seinen Besitzer, einen kranken 94-Jährigen, mit einer Überdosis an Medikamenten getötet hat. Umgebracht? Oder erlöst?

Regisseurin Christine Binder Foto: privat Weil das Stück „Robin“ zugleich die Frage nach der ethischen Dimension von Künstlicher Intelligenz und von Sterbehilfe stellt, waren die Mitglieder der Stuttgarter Theatergruppen 360 Grad und Südlage sofort „Feuer und Flamme“, als ihnen die Regisseurin Christine Binder das Gerichtsdrama der Autorin Anne-M. Keßel als mögliche Spielvorlage vorstellte. Das erzählt die freie Theatermacherin und -pädagogin am Rande einer Probe. „Es ist ein sehr aktuelles Stück mit einem toll geschriebenen Text“, sagt Christine Binder und erklärt: „Weil Zeugen zu Wort kommen, die KI aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, hat mich der Stoff sehr interessiert. Wir konnten uns schnell darauf verständigen, da wir auch einen Diskurs zum Thema Pflege anregen wollen.“

Dialog mit dem Klinikum Stuttgart

So kommt es nicht nur zur Kooperation der beiden Amateurgruppen und zur Premiere am 13. November im Kulturkabinett in Bad Cannstatt (KKT), einem soziokulturellen Zentrum, dem die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen wichtig ist. Die Theatermacher suchen auch den Dialog mit Auszubildenden des Klinikums Stuttgart, um die Brisanz des Stücks zu überprüfen. Pflegeschülerinnen und -schüler sind deshalb zum Besuch der Vorstellung am 28. November und zum anschließenden Publikumsgespräch eingeladen. Schulklassen und Oberstufenkurse gehören im Rahmen des Ethik- und Gemeinschaftskundeunterrichts ebenfalls zum Zielpublikum von „Robin“.

Die Inszenierung von Südlage und Theater 360 Grad erleichtert durch eine große Lebendigkeit, sich mit schweren Themen auseinanderzusetzen. Gerichtsdiener, die das Publikum ansprechen, Störer, die aus den Sitzreihen heraus agieren, verwandeln das KKT-Parkett in einen Gerichtssaal. „Außerdem lassen wir das Publikum in der Pause über schuldig oder nicht schuldig abstimmen“, verrät Christine Binder. „Wir möchten, dass jeder Stellung bezieht und sich eine Meinung bildet.“

Themen, die bewegen und gesellschaftlich relevant sind – das ist der Anspruch der beiden Amateurgruppen. Kai Lützelberger vom Theater Südlage, der in „Robin“ den Staatsanwalt spielt, aber im echten Leben an einem Gymnasium unterrichtet, kann sich als Lehrer für Ethik sowie für Literatur und Theater über das Anschauungsmaterial des Stücks freuen. Wie wirkt sich KI im Jahr 2040 auf das Zusammenleben aus? Ist Robin eine empathische Pflegekraft oder eine Mörderin, die abgeschaltet werden soll? Im Gerichtssaal prallen Meinungen aufeinander.

Roboter machen die ganze Arbeit

„Im Jahr 2040 sind Maschinen so weit entwickelt, dass Menschen nicht mehr arbeiten müssen. Androiden erwirtschaften die Gewinne, von denen alle leben“, skizziert Kai Lützelberger den Rahmen des Stücks – und die Konsequenzen: Menschen, die wie eine Altenpflegerin ihre Arbeit eigentlich gern machten, stünden gegen ihren Willen ohne Aufgabe da. Faszinierend an „Robin“ findet er zudem die Wendung zum Finale. „Wenn alle denken, das Stück ist vorbei, passiert etwas Überraschendes. Mit diesem Ende rechnet niemand“, wirbt er für „Robin“.

Ausverkaufte Premiere

Termine

Die Premiere am 13. November um 20 Uhr im KKT (Kissinger Str. 66a) und die Vorstellung am 28. November sind bereits ausverkauft. Für die weiteren Aufführungen am 14., 15., 29. und 30. November gibt es noch Karten. Am 16. und 17. Januar ist die Inszenierung im Theater am Olgaeck zu sehen.