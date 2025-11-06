Ein Roboter vor Gericht: Mord oder Erlösung? Amateurtheater in Stuttgart inszenieren Zukunftsdrama

Wie weit dürfen KI und Automatisierung in der Pflege gehen? Die Stuttgarter Theater 360 Grad und Südlage beleuchten in „Robin“ die ethischen Probleme einer nicht so fernen Zukunft.
Ein Ausflug ins Jahr 2040 gefällig? Der Anteil älterer Menschen in Deutschland wird dann knapp 30 Prozent ausmachen; die Babyboomer haben auch die Zahl der Pflegebedürftigen in die Höhe getrieben. In diese Situation hinein katapultiert das Theaterstück „Robin“ sein Publikum. Im Mittelpunkt steht ein androider Pflegeroboter, der seinen Besitzer, einen kranken 94-Jährigen, mit einer Überdosis an Medikamenten getötet hat. Umgebracht? Oder erlöst?