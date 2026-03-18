Eduard-Pfeiffer-Platz in Stuttgart: Dritter Projektstopp in einem Jahr in Stuttgart-Ost? „Und irgendwann reicht’s“

Theoretisch gibt es eine Mehrheit für die Umgestaltung des Eduard-Pfeiffer-Platzes – wenn die SPD dafür stimmt. Wenn nicht, wäre es das dritte Aus in einem Jahr für Stuttgart-Ost.
Armin Serwani sagt über den Streit am Eduard-Pfeiffer-Platz: „Wir wollen keinen Umbau, wir wollen eine Modernisierung.“ Warum sich hier seiner Meinung was ändern muss, zeigt er, indem er zu der Hauswand neben der Eisdiele läuft und sich an den schmalen Vorsprung lehnt. „Wenn ich hier ein Eis schlecken will, dann gibt es keine andere Sitzgelegenheit“, sagt er. „Was soll das? Hier muss was gemacht werden.“ Die Bänkchen drüben bei den historischen Brunnen seien sofort belegt.