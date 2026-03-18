Eduard-Pfeiffer-Platz in Stuttgart: Dritter Projektstopp in einem Jahr in Stuttgart-Ost? „Und irgendwann reicht’s“

Theoretisch gibt es eine Mehrheit für die Umgestaltung des Eduard-Pfeiffer-Platzes – wenn die SPD dafür stimmt. Wenn nicht, wäre es das dritte Aus in einem Jahr für Stuttgart-Ost.

Armin Serwani sagt über den Streit am Eduard-Pfeiffer-Platz: „Wir wollen keinen Umbau, wir wollen eine Modernisierung.“ Warum sich hier seiner Meinung was ändern muss, zeigt er, indem er zu der Hauswand neben der Eisdiele läuft und sich an den schmalen Vorsprung lehnt. „Wenn ich hier ein Eis schlecken will, dann gibt es keine andere Sitzgelegenheit“, sagt er. „Was soll das? Hier muss was gemacht werden.“ Die Bänkchen drüben bei den historischen Brunnen seien sofort belegt.

Um den denkmalgeschützten Platz im Stuttgarter Osten wird seit Jahren gestritten. Die einen würden es begrüßen, wenn hier mehr Bänke und Bäume hinkämen, so wie die Stadt Stuttgart es im Sinne eines klimaangepassten Platzes vorhat. Die anderen sind strikt dagegen, unter anderem weil Parkplätze wegfallen würden.

Armin Serwani, Bezirksvorsteher von Stuttgart-Ost, bekennt sich als Fan der Umgestaltung. Foto: Visualiserung/Landeshauptstadt Stuttgart, Archiv Lichtgut/Max Kovalenko

Armin Serwani, 70 Jahre und FDP-Mitglied, ist der Bezirksvorsteher von Stuttgart-Ost. Er bekennt sich als Fan der Umgestaltung, will aber vor allem Frieden im Quartier. Deshalb der Planungsbeirat, dem insgesamt elf Leute aus allen Lagern angehören sollen.

Wie entscheidet der Gemeinderat Stuttgart?

Ob das Gremium überhaupt jemals tagen wird, wird sich zeigen. CDU und Freie Wähler im Gemeinderat haben jüngst einen Antrag gestellt, die Planungen am Eduard-Pfeiffer-Platz zu stoppen. Linke-SÖS-Plus haben nachgelegt und fordern einen Bericht. „Das Thema Eduard-Pfeiffer-Platz wurde bislang in den gemeinderätlichen Gremien nicht behandelt.“ Rein rechnerisch gibt es dort eine Mehrheit für die Umgestaltung – wenn die SPD dafür stimmt; Laut Lucia Schanbacher habe man sich noch nicht festgelegt.

Stadt Stuttgart sagt, die 2,5 Millionen Euro treffen nicht zu

Das Geld ist laut Stadt dafür reserviert. CDU und Freie Wähler gehen in ihrem Antrag auf die Bezirksbeiratssitzung Anfang Februar ein. In Klammern: „(Laut Sitzungsprotokoll war im Bezirksbeirat von Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro die Rede. Das Amt für Stadtplanung und Wohnen gibt auf Nachfrage 950.000 Euro brutto als aktuelle Kostenprognose des Tiefbauamts an.)“ Die 950.000 Euro seien aktuell, sagt der Sprecher der Stadt, Sven Matis. „Die von einem Mitglied des Bezirksbeirats Ost genannte Summe in Höhe von 2,5 Millionen Euro trifft nicht zu.“

﻿Serwani hofft, dass in den Eduard-Pfeiffer-Platz investiert wird, sogar das Denkmalamt habe schon zugestimmt. „Es wäre der dritte Platz im Osten, den man streicht, und irgendwann reicht’s“, sagt er. Serwani spielt auf den Heilandsplatz und den Schmalzmarkt an.

Die Vorplanungen für den Schmalzmarkt in Gablenberg wurden 2025 eingestellt. „Geplant war eine Neugestaltung mit unter anderem Wegfall des Bachlaufs, neuer Belag, zusätzliche Bäume, Sitzgelegenheiten, eventuell ein Fontänenfeld, Aufwertung der Beleuchtung und Öffnung zur gegenüberliegenden Seite“, sagt Sven Matis auf Anfrage. Da der Platz aber in akzeptablem Zustand sei, habe man sich angesichts der Finanzlage von der Idee verabschiedet.

Auch die Pläne für den Heilandsplatz wurden 2025 eingestellt, „da es keine Dringlichkeit gab, den Platz umzugestalten, da die Verkehrsfläche in ihrer jetzigen Form funktionsfähig ist“, sagt Sven Matis. Wie am Eduard-Pfeiffer-Platz gab es auch am Heilandsplatz zwei Lager. Hier wären 21 Parkplätze weggefallen, am Eduard-Pfeiffer-Platz sind es sechs.