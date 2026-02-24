Eine nächtliche Testfahrt auf der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm zeigt, wie die S-Bahn Stuttgart fit für den Digitalen Knoten gemacht wird. 5000 Kilometer umfasst das Testprogramm.
Kurz nach halb neun abends setzt sich die S-Bahn in Plochingen in Bewegung. Doch statt nach Herrenberg, Kirchheim/Teck oder sonst einem Ziel im Stuttgarter S-Bahnnetz geht es nach Ulm. Doch der Verband Region Stuttgart, der für die S-Bahn verantwortlich zeichnet, will den Aktionsradius der zuletzt viel gescholtenen S-Bahn nicht bis kurz vor die bayrische Grenze ausweiten. Vielmehr soll die nächtliche Testfahrt bessere Zeiten bei der S-Bahn Stuttgart vorbereiten. Dazu nutzt der Testzug eine für S-Bahnzüge ungewohnte Route.