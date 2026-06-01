Digitales Bezahlsystem: Commerzbank will Wero-Streitmacht verstärken

Das digitale Echtzeit-Bezahlsystem Wero will in Europa rasch wachsen. Auch die Commerzbank geht an Bord. Der von der EZB geplante Digitale Euro soll überflüssig gemacht werden.
Je wilder Donald Trump und die Amerikaner agieren, desto größer wird in Europa der Wunsch nach Souveränität im digitalen Zahlungsverkehr. Gefordert wird eine von den USA unabhängige Alternative zu PayPal & Co. Zwei Stoßrichtungen gibt es: den von der Europäischen Zentralbank (EZB) forcierten Digitalen Euro – und das von einigen Kreditinstituten in Europa aufgebaute System Wero. In der Bankenwelt stellt sich aber schon längst die Frage: Wozu braucht es den Digitalen Euro noch?