Mehr als 30 Jahre nach dem letzten Teil kommt mit „Die nackte Kanone“ (2025) eine neue Fortsetzung der Kultreihe in die deutschen Kinos. Unter der Regie von Akiva Schaffer und mit Liam Neeson in der Hauptrolle setzt der Film auf die absurde Slapstick-Tradition der Vorgänger.

Neeson spielt Lt. Frank Drebin Jr., den Sohn des legendären Tollpatsch-Cops, der einst von Leslie Nielsen verkörpert wurde. An seiner Seite sind u. a. Pamela Anderson als Beth und Paul Walter Hauser als Capt. Ed Hocken Jr. zu sehen. Produziert wurde der Film von Seth MacFarlane und Erica Huggins. Gedreht wurde ab Mai 2024 in Atlanta. Der Kinostart in Deutschland ist am Donnerstag, 31. Juli 2025.

Die „Nackte Kanone“-Reihe: Kultkomödien mit Leslie Nielsen

Die Nackte-Kanone-Filme gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Slapstick-Komödien der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre. Basierend auf der kurzlebigen Fernsehserie Police Squad! (1982) schufen die Filmemacher David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker eine Filmreihe, die mit ihrer Mischung aus absurdem Humor, überdrehten Gags und parodistischen Anspielungen auf das Polizeifilm-Genre Maßstäbe setzte.

Im Mittelpunkt steht der unbeholfene, aber stets engagierte Polizist Lt. Frank Drebin, gespielt von Leslie Nielsen, der mit ernster Miene durch ein zunehmend chaotisches Geschehen stolpert.

Die nackte Kanone (1988)

Der erste Teil der Reihe erschien 1988 und machte Leslie Nielsen endgültig zum Comedy-Star. In „Die nackte Kanone“ soll Lt. Frank Drebin ein Attentat auf die britische Königin während eines Baseballspiels verhindern. Dabei bringt er mit seiner Tollpatschigkeit nicht nur sich selbst, sondern auch seine Vorgesetzten regelmäßig in Schwierigkeiten. Der Film lebt von Slapstick, Wortspielen und zahlreichen visuellen Gags – und wurde schnell zum Klassiker des Genres.

Die nackte Kanone 2 ½ (1991)

Im zweiten Teil der Reihe ermittelt Lt. Frank Drebin in einem Fall von Sabotage rund um amerikanische Energiepolitik. Nach einem Attentat auf ein Forschungsinstitut wird schnell klar: Hinter dem Anschlag stecken Vertreter der fossilen Energiewirtschaft. Auch dieser Teil bleibt dem bewährten Konzept treu: Ernst vorgetragene Absurditäten, überzogene Action-Szenen und ein Held, der nie wirklich begreift, was um ihn herum passiert. Der Film knüpft nahtlos an den Humor des ersten Teils an.

Die nackte Kanone 33 1/3 (1994)

Der dritte und bislang letzte Film mit Leslie Nielsen als Lt. Drebin erschien 1994. In „Die nackte Kanone 33 1/3“ wird Drebin aus dem Ruhestand geholt, um ein geplantes Bombenattentat bei der Oscar-Verleihung zu verhindern. Um an die Hintermänner zu gelangen, schleust er sich undercover in ein Gefängnis ein. Der Film nimmt verstärkt das Showbusiness aufs Korn und bringt die bewährte Mischung aus parodistischen Elementen und Slapstick-Humor zu einem vorläufigen Abschluss.

Der neue Nackte Kanone-Film mit Liam Neeson bringt frischen Wind in die alte Reihe – und dürfte bei vielen Zuschauern nostalgische Erinnerungen wecken. Wer die Originale mit Leslie Nielsen (wieder-)sehen möchte, wird bei mehreren Streamingdiensten fündig. Vor dem Kinobesuch lohnt sich ein Blick zurück – auf eine der schrillsten Komödienreihen der Filmgeschichte.