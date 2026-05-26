Ob Ballett oder Comic: Vampire erobern gerade die Bühnen. Eine Graphic Novel des Wiener Zeichners André Breinbauer zeigt, warum die Blutsauger derzeit so angesagt sind.
Sie sind überall! Die Blutsauger machen sich breit, nach Musicalhäusern und Jugendbüchern erobern sie nun die Ballettbühnen. Wird ja auch Zeit, mag sich die gar nicht so kleine Schnittmenge von Ballett- und Dracula-Fans sagen, schließlich ist seit Roman Polanskis wegweisendem Film „Tanz der Vampire“ schon ein halbes Jahrhundert vergangen.