DFB-Team übernachtet in Degerloch: Fans trotzen Regen für Autogramme von Wirtz und Co.

Die deutsche Nationalmannschaft übernachtet vor dem Länderspiel gegen Ghana in Stuttgart. Vor dem Hotel warten Dutzende Fans auf die Spieler – teilweise mehrere Stunden lang.
Schon am späten Nachmittag liegt eine gespannte Erwartung in der Luft rund um das Waldhotel Degerloch. Zwischen hohen Bäumen am Rand des Waldes haben sich Fans der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft versammelt. Wegen des stetigen Nieselregens sind unter dicken Daunenjacken kaum Trikots zu sehen, nur vereinzelt blitzt weißer Stoff unter einem hochgeschlagenen Mantelkragen hervor. Immer wieder wandern die Blicke der Wartenden Richtung Zufahrt.