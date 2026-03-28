DFB-Team übernachtet in Degerloch: Fans trotzen Regen für Autogramme von Wirtz und Co.

Die deutsche Nationalmannschaft übernachtet vor dem Länderspiel gegen Ghana in Stuttgart. Vor dem Hotel warten Dutzende Fans auf die Spieler – teilweise mehrere Stunden lang.

Schon am späten Nachmittag liegt eine gespannte Erwartung in der Luft rund um das Waldhotel Degerloch. Zwischen hohen Bäumen am Rand des Waldes haben sich Fans der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft versammelt. Wegen des stetigen Nieselregens sind unter dicken Daunenjacken kaum Trikots zu sehen, nur vereinzelt blitzt weißer Stoff unter einem hochgeschlagenen Mantelkragen hervor. Immer wieder wandern die Blicke der Wartenden Richtung Zufahrt.

So manch einer ist bereits mehr als eine Stunde hier – oder, wie in dem Fall der 20-Jährigen Marie, bereits fast sieben Stunden. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sich die Frankfurterin bereits in den frühen Mittagsstunden auf den Weg nach Stuttgart gemacht und wartet bereits seit kurz nach 11 Uhr vor dem Eingang des Hotels. Dabei ist es vor allem ein Spieler, den sie unbedingt sehen möchte: Kai Havertz. „Ich habe über Freunde erfahren, dass das Team hier übernachten wird“, erzählt die 20-Jährige. Sie sei häufiger vor den Hotels anzutreffen, die das DFB-Team als Übernachtungsstätte auserkoren hat, so der treue Fan.

Fans trotzen Regen für ein Treffen mit ihren Fußball-Idolen

Während der vielen Stunden des Wartens hat die 20-Jährige bereits Bekanntschaft mit einem weiteren begeisterten Fan gemacht: Neben der 20-Jährigen aus Frankfurt steht die 42-Jährige Katrin Rau, die begeistert eine Art Flagge schwenkt, auf die groß David Raums Porträt gedruckt ist. Es ist ebenjener Spieler, für den die Heilbronnerin bereits seit drei Stunden im Nieselregen vor dem Waldhotel in Degerloch wartet.

Dann, kurz vor 18 Uhr, ist es plötzlich so weit. Allgemeine Aufregung breitet sich aus, Sicherheitskräfte stellen Absperrungen auf und dann ist er gekommen, der große Moment, auf den manche der anwesenden Fans schon seit Stunden warten: der weiße Mannschaftsbus der DFB-Mannschaft kommt um die Kurve gefahren. Applaus brandet auf, Smartphones werden gezückt, Trikots aus den Rucksäcken gezogen. Ein Junge hält ein großes Plakat, auf dem steht: „Flo, mein Idol. Es wäre ein großer Traum für mich, mit dir ein Bild zu machen! Du bist der beste Spieler auf der ganzen Welt“.

Als die Spieler nach und nach aus dem Bus steigen, werden Rufe laut. Ein paar heben lediglich die Hand in Richtung der wartenden Fans, bevor sie mit ihren Reisetaschen den Weg hinunter zum Hotel verschwinden, andere nehmen sich ein paar Minuten, um Selfies mit den Wartenden zu machen oder Autogramme zu geben. Unter ihnen auch Florian Wirtz.

Florian Wirtz nimmt sich Zeit für Fans in Stuttgart-Degerloch Foto: Link

Der 22-Jährige, der beim letzten Spiel in Basel gleich zwei Tore geschossen hat, kritzelt auf Trikots, Blöcke und zum Teil direkt auf T-Shirt-Rücken sein Autogramm, posiert für Bilder. Auch David Raum nimmt sich Zeit, um hinüber zu den im Nieselregen stehenden Fans zu gehen, so wie Leroy Sané oder Deniz Undav. Doch viel Zeit bleibt nicht, der Weg der Spieler führt anschließend direkt ins Hotel.

DFB-Team: Nächstes Spiel gegen Ghana

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist am Samstag quer durch den Südwesten unterwegs gewesen. Nach dem Spiel in der Schweiz ging es zunächst Richtung Freiburg, dort stand noch eine Trainingseinheit auf dem Plan. Erst danach ging es weiter nach Stuttgart. In der MHP-Arena wird die Nationalmannschaft am Montagabend zum nächsten Freundschaftsspiel antreten. Der Gegner: Ghana.

Die Vorfreude auf das kommende Spiel bei den Fans vor Ort ist groß. Doch zunächst klingt die Freude darüber nach, ihre Fußball-Idole live getroffen zu haben. So auch bei den zehnjährigen Hugo und Marttin sowie dem neunjährigen Louis. Die drei Brüder haben zusammen mit ihrem Vater schon seit 15 Uhr auf diesen Moment gewartet – und das Warten hat sich gelohnt.

Stolze Autogrammjäger: Die drei Brüder Hugo, Marttin und Louis. Foto: Link

„Wie viel Autogramme habe ich?“, fragt Hugo und dreht sich so, dass sein Vater die Rückseite seines Trikots sehen kann. „Vier Stück“, antwortet dieser und der 9-Jährige grinst begeistert.

Einzig die 20-Jährige Marie muss nach mehr als sieben Stunden Wartezeit ohne ein Autogramm ihres Lieblingsspielers zurück nach Frankfurt fahren. „Kai Havertz ist leider direkt durchgelaufen“, sagt sie bedauernd. Aber immerhin: „Er hat kurz rüber gewunken“.