DFB-Pokalsieg gegen Wolfsburg: VfB-Junioren feiern ausgelassen – Promis auf den Rängen jubeln mit

Nach einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ist die U19 des VfB DFB-Pokalsieger. Das Team von Trainer Rathgeb feiert ausgelassen. Wir haben die Bilder.
Die U19 des VfB Stuttgart hat mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen die Junioren des VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen. Vor der Rekordkulisse von 8040 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion sorgten Enis Redezepi (22.), Mirza Catovic (30.) und Neno Zezelj (88.) für den Erfolg der Schwaben, der zu keiner Zeit gefährdet war.