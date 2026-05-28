Das Nachwuchsteam des SGV Freiberg schließt die Saison als Vierter ab. Die Entscheidung beim 3:1 gegen Rot-Weiß Walldorf fällt erst in der Nachspielzeit.
Es war heiß, es war eng – und am Ende wurde es noch einmal richtig dramatisch. Am letzten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga Hauptrunde B der Rückrunde Gruppe D empfing die U19 des SGV Freiberg im Wasenstadion den direkten Konkurrenten SV Rot-Weiß Walldorf. Rund 200 Zuschauer sahen bei praller Sonne ein Spiel, in dem es für den SGV um weit mehr ging als nur drei Punkte.