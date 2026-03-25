Die Nationalmannschaft rund um Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich beim WM-Test also auf ein stimmungsvolles Aufeinandertreffen mit dem Team aus Ghana freuen. Das Stuttgarter Stadion ist ohnehin beliebt bei den DFB-Spielern, da sie sich sowohl in der Stadt wohlfühlen als auch die Atmosphäre in der Arena schätzen. Wie der DFB weiter mitteilte, können Fans mit ein wenig Glück noch Einzeltickets ergattern, da mit wenigen Rückläufern aus dem Kartenverkauf gerechnet wird.