Deutsche Bahn: Gebrauchte ICE warten auf Käufer

Die Deutsche Bahn rangiert viele Hochgeschwindigkeitszüge aus. Die Flotte soll schlanker, jünger und wirtschaftlicher werden.
Zumindest die Premiere war erfolgreich inszeniert. Als „EXPO-Express“ startete der ICE 3M im Sommer 2000 und brachte Besucher der Weltausstellung in Deutschland von Amsterdam nach Hannover. Der damalige Konzernchef Hartmut Mehdorn feierte die neue Baureihe 406 der Deutschen Bahn AG als Meilenstein. Erstmals konnten die schnellsten Reisezüge der Staatsbahn mit bis zu Tempo 330 auch international fahren, was attraktive Direktverbindungen in Nachbarländer ermöglichte. Das passte prima zu Mehdorns Expansions- und Börsenplänen.