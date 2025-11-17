Deutsche Bahn: Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo

Eigentlich wollten Union und SPD die Deutsche Bahn und deren Infrastrukturtochter InfraGo stärker voneinander trennen. Eine frische Personalie zeigt nun in die andere Richtung.
Bahnchefin Evelyn Palla ist nun auch Aufsichtsratsvorsitzende der Infrastrukturtochter DB InfraGo. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem InfraGo-Aufsichtsrat erfuhr, wählte das Gremium Palla am Montag zu seiner Vorsitzenden. Palla übernimmt damit die Aufsicht über die wichtige Infrastruktursparte, die die Sanierung und den Ausbau des Schienennetzes verantwortet.