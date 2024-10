Deutsche Arzt- und Krankenhausserien haben seit Jahrzehnten einen festen Platz im Fernsehen und begeistern ein breites Publikum mit einer Mischung aus medizinischem Drama, zwischenmenschlichen Konflikten und humorvollen Momenten. Vom Kultklassiker „Die Schwarzwaldklinik“ bis hin zu modernen Formaten wie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ oder „Doktor Ballouz“ bieten diese Serien einen facettenreichen Blick auf den Alltag von Ärzten, Pflegekräften und Notfallhelfern.

Sie spiegeln nicht nur die Herausforderungen im Gesundheitswesen wider, sondern gewähren auch Einblicke in das menschliche Schicksal hinter den Krankenhausmauern. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Vertreter dieses Genres.

Deutsche Arztserien: Liste mit 45 Serien

In aller Freundschaft (seit 1998, ARD)

Diese langlebige Serie dreht sich um das Leben und die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals der Sachsenklinik in Leipzig. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Krankenhausserien und läuft bereits seit mehr als 20 Jahren. Hier stehen menschliche Schicksale, Beziehungen und berufliche Konflikte im Mittelpunkt.

Hier können Sie „In aller Freundschaft" streamen:

Notruf Hafenkante (seit 2007, ZDF)

Diese Serie ist ein Hybrid aus Krankenhaus- und Polizeiserie, da sie sich sowohl auf das Leben der Ärzte und des Rettungsteams in einem Krankenhaus als auch auf die Arbeit der Polizei in Hamburg konzentriert.

Hier können Sie „Notruf Hafenkante" streamen:

Der Bergdoktor (seit 2008, ZDF)

Diese Serie ist eine Neuauflage der gleichnamigen Serie aus den 90ern und kombiniert medizinische Themen mit dramatischen Landschaftsaufnahmen der Alpen. Im Mittelpunkt steht Dr. Martin Gruber, ein Arzt, der nach Jahren im Ausland in sein Heimatdorf zurückkehrt und sich um die medizinischen und persönlichen Anliegen der Dorfbewohner kümmert.

Hier können Sie "Der Bergdoktor" streamen:

Bettys Diagnose (seit 2015, ZDF)

Diese Serie dreht sich um die Krankenschwester Betty und ihr Team im Karlsklinikum. Im Zentrum stehen die Geschichten der Patienten sowie die privaten und beruflichen Herausforderungen des Pflegepersonals. Sie verbindet Drama mit einer Prise Humor und hat eine weibliche Hauptfigur, was im Genre eher ungewöhnlich ist.

Hier können Sie „Bettys Diagnose" streamen:

In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte (seit 2015, ARD)

Die Serie ist ein Spin-off der beliebten Krankenhausserie „In aller Freundschaft“. Sie folgt jungen Assistenzärzten und -ärztinnen im Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt. Im Mittelpunkt stehen sowohl medizinische Herausforderungen als auch die persönliche Entwicklung der jungen Ärzte. Dabei geht es um das Ringen um Anerkennung, schwierige medizinische Entscheidungen und zwischenmenschliche Konflikte.

Hier können Sie "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" streamen:

Klinik am Südring (seit 2016, Sat. 1)

Klinik am Südring ist ein Scripted-Reality-Format, das den Arbeitsalltag von Ärzten, Pflegepersonal und anderen Mitarbeitern einer fiktiven Klinik darstellt. Es werden echte medizinische Fälle nachgestellt, die meist dramatisch aufbereitet werden. Der Fokus liegt auf Notfällen und komplizierten medizinischen Situationen, die oft durch emotionale, familiäre oder persönliche Konflikte verschärft werden.

Hier können Sie "Klinik am Südring" streamen:

Charité (seit 2017, ARD)

Eine historische Krankenhausserie, die im berühmten Berliner Krankenhaus Charité spielt und medizinische sowie historische Entwicklungen der jeweiligen Zeit darstellt. Die Serie beleuchtet sowohl das Leben der Ärzte und Krankenschwestern als auch historische medizinische Durchbrüche.

Hier können Sie „Charité" streamen:

Doktor Ballouz (seit 2021, ZDF)

„Doktor Ballouz“ basiert lose auf den Erlebnissen eines realen Arztes und spielt in einem kleinen Krankenhaus in der Uckermark, Brandenburg. Der Protagonist, Dr. Amin Ballouz, ist ein charismatischer Arzt mit libanesischen Wurzeln, der neben dem Klinikalltag auch eine persönliche Tragödie meistern muss: Er hat seine Frau verloren und muss mit dem Verlust umgehen, während er anderen hilft.

Hier können Sie "Doktor Ballouz" streamen:

Dr. Nice (seit 2023, ZDF)

Im Mittelpunkt der Serie steht Dr. Moritz Neiss, ein international gefeierter Star-Chirurg. Seine Karriere steht jedoch auf der Kippe, nachdem er sich bei einem Unfall an der Hand verletzt hat. Eine Operation bei einem Spezialisten in Australien könnte ihn retten, doch private Angelegenheiten halten ihn in Deutschland zurück und führen ihn zurück in seine Heimat – an die Flensburger Förde.

Hier können Sie "Dr. Nice" streamen:

Die Notärztin (seit 2024, ARD)

Die Serie spielt in der Hauptfeuerwache Mannheim, wo die Notrufe der Stadt zusammenlaufen und Feuerwehr- und Rettungsteams jederzeit bereit sind, zum nächsten Einsatz auszurücken. Im Zentrum steht Dr. Nina Haddad, die neue Notärztin auf der Feuerwache III. Für Nina ist die Welt der Feuerwehrleute und Rettungskräfte Neuland, aber sie erkennt schnell, dass hinter dem rauen Humor ihrer Kollegen Menschen stehen, denen das Wohlergehen der Patienten am Herzen liegt.

Hier können Sie "Die Notärztin" streamen:

Der Schiffsarzt (2022, RTL+)

Diese Serie folgt dem jungen Arzt Dr. Eric Leonhard, der als Schiffsarzt auf einem Kreuzfahrtschiff anheuert, um den mysteriösen Tod seiner Frau aufzuklären. Während er auf hoher See medizinische Notfälle bewältigt, verstrickt er sich immer tiefer in die Geheimnisse und Gefahren der internationalen Passagiere.

Hier können Sie "Der Schiffsarzt" streamen:

Nachtschwestern (2019-2020, RTL)

Nach 15 Jahren kehrt die Krankenschwester Ella in den Nachtdienst eines Kölner Krankenhauses zurück. Dort trifft sie auf ihre ehemalige beste Freundin Nora, die inzwischen die Station leitet und allen Grund hat, Ella zu hassen. Ella hat keine Wahl – nach ihrer Trennung muss sie ihre drei Kinder ernähren, auch wenn Nora alles versucht, sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden.

Hier können Sie "Nachtschwestern" streamen:

Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig! (2019, RTL)

Diese humorvolle Krankenhausserie spielt in einer Berliner Klinik und dreht sich um die chaotische, aber liebenswerte Krankenschwester Micki. Die ist gerade Stationsleiterin geworden – muss aber zu den anderen Krankenschwestern ins Schwesternwohnheim ziehen.

Hier können Sie "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" streamen:

In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern (2018-2021, ARD)

Als Spin-off von „In aller Freundschaft“ konzentriert sich diese Serie auf das Leben und die Arbeit der Pflegekräfte im fiktiven Volkmann-Klinikum in Halle. Neben den alltäglichen Herausforderungen im Umgang mit Patienten stehen auch die zwischenmenschlichen Beziehungen des Pflegepersonals im Vordergrund.

Lifelines (2018, RTL)

In „Lifelines“ kehrt der traumatisierte Bundeswehrarzt Dr. Alex Rode nach einem Auslandseinsatz in seine Heimatstadt Köln zurück. Dort versucht er, seinen Platz im zivilen Krankenhausalltag wiederzufinden, während ihn seine Erlebnisse und posttraumatischen Belastungsstörungen verfolgen.

Hier können Sie "Lifelines" streamen:

Schwestern – Volle Dosis Liebe (2018, RTL 2)

Diese Serie spielt in einer Berliner Klinik und erzählt die Geschichten junger Krankenschwestern, die sich zwischen beruflichen Herausforderungen und komplizierten Liebesbeziehungen hin- und hergerissen fühlen. Mit einer leichten, romantischen Erzählweise zielt die Scripted-Reality-Serie vor allem auf ein jüngeres Publikum ab und verbindet Krankenhausalltag mit emotionalen Dramen.

Hier können Sie "Schwestern – Volle Dosis Liebe" streamen:

Club der roten Bänder (2015-2017, VOX)

Die preisgekrönte Serie erzählt die bewegende Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die sich in einem Krankenhaus treffen und gegenseitig Kraft im Kampf gegen ihre Krankheiten geben. Der „Club der roten Bänder“ steht symbolisch für ihre enge Freundschaft, die ihnen hilft, mit den Höhen und Tiefen ihrer Krankenhausaufenthalte umzugehen.

Hier können Sie "Club der roten Bänder" streamen:

Dr. Klein (2014-2019, ZDF)

Die Serie folgt Dr. Valerie Klein, einer kleinwüchsigen Kinderärztin, die in einer großen Klinik arbeitet und sich mit Vorurteilen, beruflichen Herausforderungen und familiären Problemen auseinandersetzt. Dr. Klein verbindet medizinische Fälle mit einem starken Fokus auf soziale und familiäre Themen.

Hier können Sie "Dr. Klein" streamen:

Der Knastarzt (2014, RTL)

In dieser spannenden Serie wird der renommierte Chirurg Dr. Tobias Falk nach einem Justizskandal zu einer Haftstrafe verurteilt und nimmt in der Gefängnisklinik als Knastarzt eine neue Rolle ein. Dort behandelt er nicht nur Insassen, sondern kämpft auch mit den moralischen und persönlichen Konflikten, die das raue Gefängnisleben mit sich bringt.

Hier können Sie "Der Knastarzt" streamen:

Doc Meets Dorf (2013, RTL)

In dieser charmanten Arztserie zieht die Großstadtärztin Fritzi Frühling aus Berlin in ein kleines Dorf, um dort eine Arztpraxis zu übernehmen. Der Wechsel vom hektischen Stadtleben ins ruhige Landleben sorgt für humorvolle und emotionale Verwicklungen, besonders als Fritzi auf ihre Jugendliebe trifft.

Hier können Sie "Doc Meets Dorf" streamen:

Herzflimmern – Die Klinik am See (2010-2012, ZDF)

Diese Daily Soap spielt in einer idyllisch gelegenen Klinik am See und folgt dem turbulenten Alltag der dort arbeitenden Ärzte und Pflegekräfte. Neben medizinischen Notfällen stehen vor allem die Beziehungen und Intrigen der Mitarbeiter im Vordergrund.

Hier können Sie "Herzflimmern – Die Klinik am See" streamen:

Doctor’s Diary (2007-2010, RTL & ORF)

Diese preisgekrönte Comedy-Serie erzählt die Geschichte der tollpatschigen und liebenswürdigen Assistenzärztin Dr. Gretchen Haase, die sich sowohl im Krankenhaus als auch in ihrem chaotischen Liebesleben behaupten muss. Mit viel Witz, Romantik und Selbstironie avancierte „Doctor’s Diary“ zu einem Publikumsliebling und setzte neue Maßstäbe im Genre der Arztserien.

Hier können Sie "Doctor's Diary" streamen:

Doktor Martin (2006-2009, ZDF)

Basierend auf der britischen Serie „Doc Martin“ erzählt diese Serie von Dr. Martin Helling, einem erfolgreichen Chirurgen, der nach einem persönlichen Schicksalsschlag in ein kleines Küstendorf zieht, um dort als Landarzt zu arbeiten. Sein rauer Umgangston und die wenig ausgeprägten sozialen Fähigkeiten sorgen immer wieder für Konflikte mit den Dorfbewohnern.

Hier können Sie "Doktor Martin" streamen:

Familie Dr. Kleist (2004-2020, ARD)

Diese beliebte Familienserie dreht sich um den alleinerziehenden Arzt Dr. Christian Kleist, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau mit seinen Kindern in eine neue Stadt zieht, um dort eine Praxis zu übernehmen. Neben den medizinischen Fällen liegt der Fokus stark auf dem Familienleben und den persönlichen Herausforderungen der Charaktere.

Hier können Sie "Familie Dr. Kleist" streamen:

Herzschlag – Das Ärzteteam Nord (1999-2003, ZDF)

Die Serie folgt dem medizinischen Team einer Klinik in Norddeutschland und zeigt sowohl den stressigen Arbeitsalltag der Ärzte als auch ihre persönlichen und familiären Probleme. In typischer Arztserien-Manier geht es um schwierige medizinische Entscheidungen, dramatische Patientenfälle und das komplexe Beziehungsgeflecht unter den Kollegen.

Klinikum Berlin Mitte – Leben in Bereitschaft (1999-2001, Pro Sieben)

Diese Krankenhausserie begleitet die Ärzte und das Pflegepersonal des Klinikum Berlin Mitte durch ihren hektischen Berufsalltag. Neben dramatischen Patientenfällen und medizinischen Herausforderungen liegt der Fokus stark auf dem Leben der Protagonisten, die sich mit persönlichen Schicksalsschlägen und beruflichen Konflikten auseinandersetzen müssen.

Die Rettungsflieger (1997-2007, ZDF)

In dieser Serie dreht sich alles um das Team eines Rettungshubschraubers der Bundeswehr, das in und um Hamburg zu Notfällen ausrückt. Die Besatzung kämpft unter Hochdruck um das Leben von Patienten, die durch Unfälle, Krankheiten oder Katastrophen in Lebensgefahr geraten.

Hier können Sie "Die Rettungsflieger" streamen:

Medicopter 117 – Jedes Leben zählt (1997-2007, RTL)

Diese actiongeladene Serie folgt zwei Rettungshubschrauber-Teams, die unter oft dramatischen Umständen versuchen, Menschenleben zu retten. Die Serie besticht durch spektakuläre Stunts, packende Notfalleinsätze und dramatische Geschichten.

Hier können Sie "Medicopter 117 – Jedes Leben zählt" streamen:

Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen (1997-2004, ARD)

Diese Serie spielt in einer Berliner Gemeinschaftspraxis und begleitet Dr. Frank Sommerfeld, der nach dem Tod seines Kollegen die Praxis übernimmt. Neben den alltäglichen medizinischen Fällen wird besonders das Leben der Patienten und deren Schicksale thematisiert.

St. Angela (1997-2004, ARD)

Diese Krankenhausserie dreht sich um das St. Angela-Krankenhaus und seine Belegschaft. Im Zentrum stehen die Herausforderungen und Probleme des Klinikpersonals, das sich sowohl mit den medizinischen Fällen als auch mit internen Konflikten und persönlichen Dramen auseinandersetzen muss.

Nikola (1996-2005, RTL)

In dieser humorvollen Serie steht die Krankenschwester Nikola Vollendorf im Mittelpunkt, die in einem Kölner Krankenhaus arbeitet und sich ständig mit dem arroganten, aber charmanten Chefarzt Dr. Robert Schmidt in bissige Wortgefechte verstrickt.

Hier können Sie "Nikola" streamen:

Klinik unter Palmen (1996-2003, ARD)

Diese exotische Krankenhausserie spielt in verschiedenen tropischen Schauplätzen, wo deutsche Ärzte und Pflegekräfte in luxuriösen Hotels und Resorts medizinische Notfälle behandeln. Die Serie kombiniert dramatische Patientenfälle mit romantischen Verwicklungen und bietet dank der malerischen Settings eine außergewöhnliche visuelle Atmosphäre.

Hier können Sie "Klinik unter Palmen" streamen:

OP ruft Dr. Bruckner (1996-1999, RTL)

Im Zentrum der Serie steht der junge Herzchirurg Dr. Thomas Bruckner, der sich durch seine unkonventionellen Behandlungsmethoden und seinen Einsatz für medizinische Grenzfälle einen Namen gemacht hat. Gemeinsam mit seinem Team am fiktiven „Medical Center Berlin“ behandelt er besonders schwere intensiv-medizinische Fälle.

Für alle Fälle Stefanie (1995-2004, Sat. 1)

Die Serie begleitet die sympathische Krankenschwester Stefanie Engel und ihr Team im Luisenkrankenhaus. „Für alle Fälle Stefanie“ war eine der erfolgreichsten deutschen Krankenhausserien und bestach durch ihre Mischung aus Herz, Humor und Drama im Krankenhausalltag.

Hier können Sie "Für alle Fälle Stefanie" streamen:

Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen (1995-2001, RTL)

Diese beliebte Arztserie dreht sich um Dr. Stefan Frank, einen charmanten Gynäkologen in München, der nicht nur medizinische Fälle löst, sondern auch in die emotionalen Schicksale seiner Patientinnen involviert ist. Dr. Frank ist ein empathischer Arzt, der sowohl beruflich als auch privat stets zur Stelle ist, um zu helfen.

Hier können Sie "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" streamen:

Hallo, Onkel Doc! (1994-2000, Sat. 1)

Kinderchirurg Dr. Markus Kampmann kehrt nach Heidelberg zurück und muss in seiner neuen Position die schwierigsten medizinischen Fälle behandeln. Er schafft es, durch sein Einfühlungsvermögen schnell das Vertrauen der jungen Patienten zu gewinnen. Neben den beruflichen Herausforderungen steht auch sein Privatleben im Mittelpunkt, das mit einigen Turbulenzen verbunden ist.

Hier können Sie "Hallo, Onkel Doc!" streamen:

Stadtklinik (1993-2000, RTL)

Diese Krankenhausserie zeigt den stressigen Alltag einer großen städtischen Klinik. Ärzte, Pfleger und Patienten stehen im Zentrum der Geschichten, die sowohl medizinische Notfälle als auch persönliche Konflikte umfassen.

Die Kinderklinik (1993/1998)

Diese italienisch-deutsche Fernsehserie spielt in einem Kinderkrankenhaus in Rom und begleitet den Alltag der dort arbeitenden Ärzte und Pfleger. Die Serie behandelt oft emotionale und soziale Schicksale von vernachlässigten Kindern und greift auch sensible Themen auf.

Hier können Sie "Die Kinderklinik" streamen:

Freunde fürs Leben (1992-2001, ZDF)

Drei Ärzte gründen gemeinsam eine Gemeinschaftspraxis. Im Mittelpunkt der Serie steht nicht nur die medizinische Arbeit, sondern vor allem die Freundschaft der drei Ärzte und ihr turbulentes Privatleben, das von Beziehungen, Ehen und Familiengründungen geprägt ist.

Hier können Sie "Freunde fürs Leben" streamen:

Praxis Bülowbogen (1987-1996, ARD)

Diese Arztserie begleitet den Hausarzt Dr. Peter Brockmann, der in Berlin seine Praxis führt. Neben der medizinischen Versorgung seiner Patienten steht vor allem das soziale Engagement des Arztes im Mittelpunkt, der sich stets um die Belange seiner Mitmenschen kümmert.

Hier können Sie "Praxis Bülowbogen" streamen:

Der Landarzt (1986-2012, ZDF)

Diese langlaufende Serie dreht sich um die Ärzte Dr. Karsten Mattiesen (bis 1992), Dr. Ulrich Teschner (bis 2009) und Dr. Jan Bergmann, die eine Landarztpraxis in Schleswig-Holstein führen. In der malerischen Umgebung des fiktiven Ortes Deekelsen kümmern sie sich um die medizinischen und privaten Probleme der Dorfbewohner.

Hier können Sie "Der Landarzt" streamen:

Die Schwarzwaldklinik (1985-1989, ZDF)

Diese Kultserie spielt in der idyllischen Umgebung des Schwarzwaldes und folgt dem Leben des Chefarztes Dr. Klaus Brinkmann und seinem Team. „Die Schwarzwaldklinik“ war die erfolgreichste deutsche Arztserie der 1980er Jahre und zog Millionen Zuschauer an. Die Serie war der Grund für den Arztserien-Boom in Deutschland in den 90er Jahren.

Hier können Sie "Die Schwarzwaldklinik" streamen:

Hafenkrankenhaus (1968, ARD)

Im Hamburger Hafenkrankenhaus kümmert sich Schwester Inge nicht nur um die medizinischen Belange ihrer Patienten, sondern steht ihnen auch bei privaten Sorgen und Nöten zur Seite. „Hafenkrankenhaus“ war die erste Krankenhausserie im deutschen Fernsehen, nachdem bereits 1963 die US-amerikanische Serie „General Hospital“ auf Sendung gegangen war.

Hier können Sie "Hafenkrankenhaus" streamen:

Landarzt Dr. Brock (1967-1969, ARD)

Diese Serie ist ein Klassiker des frühen deutschen Fernsehens und handelt von Dr. Peter Brock, der als Landarzt in einem kleinen Dorf praktiziert. Neben der medizinischen Versorgung der Dorfbewohner steht vor allem die enge Verbindung zur Gemeinde im Mittelpunkt.

Hier können Sie "Landarzt Dr. Brock" streamen:

Deutsche Arzt- und Krankenhausserien haben sich über die Jahre nicht nur inhaltlich weiterentwickelt, sondern auch neue Erzählweisen und Themen erschlossen. Sie bieten ein Fenster in das Gesundheitswesen, das die Zuschauer nicht nur an der medizinischen Expertise teilhaben lässt, sondern auch die persönlichen Geschichten der Menschen dahinter zeigt.

Egal ob humorvoll, dramatisch oder historisch – die Vielfalt der deutschen Arztserien sorgt dafür, dass das Genre lebendig bleibt und immer wieder neue Facetten der menschlichen und medizinischen Realität aufzeigt. So laden sie uns dazu ein, mitzuleiden, mitzufiebern und mitzufühlen, während sie den Krankenhausalltag auf fesselnde und emotionale Weise ins Wohnzimmer bringen.