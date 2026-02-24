Die S-Bahn zwischen Fellbach und Bad Cannstatt ist seit Dienstagmorgen gesperrt. Auf den Einfallstraßen im Nordosten von Stuttgart kam es teilweise zu langen Staus.
Das ganz große Chaos blieb aus. Dennoch bildeten sich aufgrund der Sperrung der S-Bahn-Linien S2 und S3 zwischen Fellbach und Bad Cannstatt am Dienstagmorgen auf einigen Strecken zum Teil lange Staus. Besonders betroffen waren die B10 und die B14, aber auch die Waiblinger Straße durch Bad Cannstatt. Zur Überraschung der Integrierten Verkehrsleitzentrale Stuttgart (IVLZ) war der Grund dafür aber nicht der Neubau des Nesenbachkanals unter der Cannstatter Straße zwischen Leuzeknoten und Neckartor. Das muss aber in den kommenden Wochen nicht so bleiben.