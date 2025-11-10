Der Anschlag von Magdeburg: 340 PS direkt auf die Menschen gelenkt

Im Dezember 2024 streben auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen. Der Prozess gegen den Amokfahrer muss klären wie der Angeklagte tickt – und nicht nur das.
Am Donnerstag in der nächsten Woche beginnt der Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Das allein wäre kaum der Erwähnung wert. Der Budenzauber rund um den gotischen Dom der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt mag für die Menschen der Region eine beliebte Attraktion sein, zu überregionaler Bekanntheit hat er es nicht gebracht. Bis zum Abend des 20. Dezembers 2024, als ein Auto durch einen Rettungsweg in die Gassen und die Menschenmenge raste. Es gab sechs Tote und mehr als 300 Verletzte.