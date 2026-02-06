Deniz Undav vom VfB Stuttgart: Wann greifen Sie zum Hörer, Herr Nagelsmann?

Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt nicht mehr an Deniz Undav vorbei und muss ihn für den DFB-Kader nominieren, findet unser Redakteur Philipp Maisel.
Einen Spieler in seiner Prime, also in seinem besten Karrierefenster zu beobachten, macht große Freude. Man erkennt das nicht nur an den Zahlen, die der besagte Spieler produziert. Nicht ausschließlich an statistischen Fakten wie Startelfquote, Toren und Vorlagen. Sondern an der Art und Weise des Auftritts. Wie der Spieler die sich ihm stellenden Aufgaben löst und ob er auf dem Feld nur an sich denkt, oder ob er mannschaftsdienlich auftritt.