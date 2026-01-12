Zum 5. Mal geht „#CoupleChallenge“ an den Start und schickt bekannte Paare in einen Test unter Extrembedingungen. In der neuen Staffel treffen Reality-Stars, Influencer und Promi-Paare aufeinander, um in Challenges nicht nur körperliche Stärke, sondern auch Vertrauen, Teamgeist und Nervenstärke zu beweisen. Alle wichtigen Infos zum Start, den teilnehmenden Couples und zum Konzept der Show im Überblick.

Diese Couples sind bei "#CoupleChallenge" 2026 mit dabei

Ariel & Joshi (Überraschungscouple)

Ariel kommt aus Basel, arbeitet als Influencerin und ist Mutter einer einjährigen Tochter. Sie handelt impulsiv, reagiert stark aus dem Bauch heraus und nimmt kein Blatt vor den Mund. Konflikte geht sie aktiv an. Im Spiel verfolgt sie klare Ziele, setzt auf taktische Bündnisse und bleibt hart, solange sie sich Vorteile ausrechnet. Situationen mit Wasser, Tieren oder in der Natur setzen sie unter Druck, körperlich stößt sie schneller an Grenzen, mental bleibt sie belastbar. Verstellung und Unaufrichtigkeit lehnt sie strikt ab.

Joshi Josh kommt aus Aachen, ist Gastronom und bringt Reality-Erfahrung mit. Als „Frozen Boy“ zeigt er wenig Emotionen, überzeugt aber mit Humor, Charme und Flirtqualitäten. Sportlich ist er in Topform, meidet jedoch Stress und Menschen mit überzogenem Ego. Geistige Challenges und große Höhen liegen ihm weniger, zugleich sucht er Harmonie und ein entspanntes Miteinander. Ariel kennt man unter anderem aus "Love Fool" und "Prominent getrennt". Joshi war bei "Are You The One?" und "Ex on the Beach". Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Carina & Chika (Liebescouple)

Carina tritt selbstsicher auf und nimmt kein Blatt vor den Mund. Zu viel Harmonie langweilt sie, Konfilkte schrecken sie nicht ab, egal ob sie es mit dominanten Alphatypen oder selbstinszenierten „Pick-me-Girls“ zu tun hat. Probleme spricht sie klar und ohne Umwege an, Nachsicht zeigt sie selten. In den Challenges pusht sie sich gemeinsam mit Chika bis an die Grenzen und kann dank Ehrgeiz und sportlichem Background sowohl körperlich als auch mental mithalten.

Chika bildet den ruhigen Ausgleich zu Carina. Sie ist entspannt, warmherzig und diplomatisch, Chaos oder große Gruppen bringen sie nicht aus der Ruhe – mit fünf Geschwistern ist sie Trubel gewohnt. Kraft schöpft sie aus Sport, bewusster Ernährung, Musik und kreativen Projekten. Ihre Höhenangst möchte sie überwinden und im Spiel entschlossener auftreten als bislang. Carina und Chika kennt man aus "Forsthaus Rampensau Germany", Carina war außerdem unter anderem bei "Love Island" und "Ex on the Beach".

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Emmy & Samuel (Freundschaftscouple)

Emmy lebt in Madrid und ist ein erfahrener Realitystar mit ausgeprägtem Charakter. Sie sucht die Bühne, agiert dominant und wenig geduldig. Auseinandersetzungen setzt sie gezielt ein, um sich Vorteile zu verschaffen, und verfolgt ihr Ziel ohne Rücksicht auf Verluste. Von ihrem Teampartner erwartet sie Loyalität – auch beim Styling. Mit den Spielregeln des Reality-TV ist sie bestens vertraut, Manipulation gehört für sie dazu. Insekten, Fische und Wasser machen ihr Angst. Körperlich ist sie fit, mental belastbar, Zahlen liegen ihr dagegen weniger. Emmy kennt man unter anderem aus "Temptation Island VIP" und"Promis unter Palmen".

Samuel kommt aus München und arbeitet als Modeberater. Er ist extrovertiert, selbstbewusst und steht gern im Mittelpunkt. Reden fällt ihm leicht, seine Stärke liegt in guter Menschenkenntnis. Psychisch ist er belastbar, sportlich einsatzfähig und will im Wettbewerb das Maximum herausholen. Loyalität ist ihm wichtig, gleichzeitig versucht er, sich nicht von Emmys Impulsivität treiben zu lassen. Seen und das Meer machen ihm Angst. Zahlen liegen ihm weniger, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen gleichen das aus.

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Liza & Sebi (Liebescouple)

Liza ist Schauspielerin aus Berlin und fällt durch ihre laute, impulsive und humorvolle Art auf. Sie sucht Herausforderungen und liebt Situationen, in denen sie über sich hinausgehen kann – auch wenn dabei ihr Chaos nicht ausbleibt. Spinnen und Menschen, die lügen oder nur um sich selbst kreisen, setzen ihr zu. In Konflikten bleibt sie respektvoll, handelt aber stark aus dem Gefühl heraus. Im Camp setzt sie auf Fairness, Teamgeist und durchdachte Strategien, um vor allem ihre emotionalen und geistigen Stärken auszuspielen.

Sebi ist Fitness- und Personaltrainer aus Berlin und der strukturierte Ruhepol im Team. Er ist körperlich in Topform, mental belastbar und denkt strategisch, braucht aber Rückzug, um neue Energie zu sammeln. Lautes Auftreten oder Illoyalität liegen ihm nicht, in Konflikten bleibt er sachlich und klar in der Kommunikation. Sein Ehrgeiz, seine Fitness und sportliche Erfahrung helfen ihm, auch unter Druck fokussiert zu bleiben. Liza kennt man unter anderem aus "Berlin - Tag & Nacht", Sebi war bei "Die Bachelorette" und Bachelor in Paradise".

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Bettina (Patti) & Patrick (Liebescouple)

Patti ist Erotikdarstellerin aus Münster und geht Challenges mit Erfahrung, klarem Kopf und strategischem Denken an. Sie agiert überlegt und fair, Allianzen oder Manipulationen lehnt sie ab. Trotz ihres Temperaments ist sie im Team der ruhige Gegenpol und bewahrt auch unter Druck den Überblick. Körperliche Aufgaben schrecken sie kaum, sportlich ist sie gut aufgestellt – nur ihre Höhenangst könnte ihr im Weg stehen. Ihre mentalen und physischen Stärken setzt sie gezielt ein.

Patrick ist Unternehmer aus Münster und ehemaliger Bundeswehrsoldat. Er tritt als klarer Alpha-Typ auf, ist offen, direkt und denkt visionär. Lügen, Intrigen oder Manipulation lehnt er ab, stattdessen setzt er auf Fair Play, klare Kommunikation und Loyalität. Als Berg- und Tauchlehrer ist er topfit, bestens organisiert und sowohl körperlich als auch mental belastbar. Im Camp übernimmt er Verantwortung und nutzt seine Erfahrung und Struktur, um Aufgaben strategisch anzugehen. Patti und Patrick kennt man aus "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt"

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Sophie & Hendrik (Liebescouple)

Sophie arbeitet als medizinische Fachangestellte und ist Influencerin aus Delligsen. Sie ist impulsiv, direkt und temperamentvoll, sagt klar, was sie denkt, und lässt sich weder von Arroganz noch von Aggression beeindrucken. Sportlich sieht sie sich nicht als Favoritin, setzt dafür umso mehr auf mentale Stärke, strategisches Vorgehen und Ehrgeiz. Mit Kampfgeist, Klarheit und Loyalität stellt sie sich jeder Aufgabe entschlossen.

Hendrik ist Klempner aus Delligsen und steht für direkte Worte und klare Ansagen. Er sagt offen, was ihn stört, bleibt dabei bodenständig und verlässlich – auch unter Druck. Durch seinen Beruf ist er körperlich belastbar, wird aber von Höhenangst und dem Rauchen mitunter ausgebremst. Im Camp setzt er auf Teamgeist, klare Entscheidungen und will seinem Team loyal, ehrlich und entschlossen den Rücken stärken. Bekannt sind die beiden aus "Das Sommerhaus der Normalos".

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Virginia & Andrew (Liebescouple)

Virginia lebt auf Zypern, ist Vollzeitmama und ein echtes Temperamentsbündel. Sie geht laut, direkt und impulsiv an Aufgaben heran, zeigt dabei aber auch viel Sensibilität und einen weichen Kern. Ordnung, Respekt und Fairness haben für sie hohen Stellenwert, Unordnung oder hinterlistiges Verhalten akzeptiert sie kaum – dann stellt sie sich schützend vor ihr Team. Sportlich und mental will sie alles investieren, auch wenn Kondition und Nervosität sie ausbremsen können. Im Camp setzt sie auf Strategie, Fair Play und ihre Lebenserfahrung.

Andrew lebt auf Zypern und ist der ruhige Gegenpart im Team. Auch unter Druck bleibt er konzentriert, denkt strukturiert und behält die Kontrolle. Arroganz, unnötige Hektik oder Showgehabe lehnt er ab, stattdessen setzt er auf Fairness, klare Ansagen und Loyalität. Mit Ehrgeiz stellt er sich jeder Challenge und bringt Ausdauer, Kraft und Erfahrung ein, um gemeinsam mit Virginia strategisch erfolgreich zu agieren. Virginia und Andrew kennt man unter anderem aus "Frauentausch" und "Goodbye Deutschland". Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Zoe & Patrick (Liebescouple)

Zoe kommt aus Wien und ist Influencerin sowie Realitysternchen. Sie tritt selbstbewusst auf, ist schlagfertig und gibt nur ungern nach. Kontrolle im Spiel ist ihr wichtig, dafür geht sie ehrgeizig auch über eigene Grenzen hinaus. Strategisches Drama schreckt sie nicht, emotional kann sie dabei schnell hochfahren.

Patrik kommt aus Hamburg und arbeitet in der Musikbranche. Er ist der ruhige Anker im Team, tritt gelassen und fürsorglich auf und bleibt auch in stressigen Situationen souverän. Sportlich bringt er gute Voraussetzungen mit und unterstützt Zoe, ohne sich in Konflikte hineinziehen zu lassen. Trotz Platzangst meistert er die Challenges solide und legt großen Wert auf Fairness und Loyalität. Zoe kennt man unter anderem aus "GNTM" und "Good Luck Guys".

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Aleks Petrovic & sein Bruder Marko (Familiencouple)

Aleks ist Unternehmer und Realitystar aus Dubai. Er gibt sich maskulin und durchsetzungsstark, denkt rational und trifft Entscheidungen strategisch. Sportlich ist er topfit, trainiert regelmäßig und boxt, mit dem klaren Ziel, den Sieg für sein Team zu holen. Loyalität und Fairness sind ihm wichtig, für Manipulationen oder Intrigen ist er nicht zu haben. Nur vor großen Höhen hat er einen gewissen Respekt. Aleks kennt man unter anderem aus "Love Island", "Temptation Island VIP", "Kampf der Realitystars" und "Das Sommerhaus der Stars".

Marko kommt aus Düsseldorf, ist selbstständig, sportlich und kreativ. Er tritt geduldig, empathisch und teamorientiert auf und übernimmt gern die Führungsrolle, um Aufgaben strategisch anzugehen. Offen, charmant und flirtbereit bleibt er dabei klar in seinen Werten. Ängste kennt er kaum, Konflikte spricht er direkt an und lässt sich auch von dominanten oder lauten Persönlichkeiten nicht von seiner Haltung abbringen.

Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Darum geht es bei "#CoupleChallenge"

Bei „#CoupleChallenge“ treten Paare gegeneinander an und stellen ihre Beziehung auf die Probe. In verschiedenen Challenges müssen sie zeigen, wie gut sie sich kennen, wie belastbar ihre Partnerschaft ist und wie sie mit Stress, Konkurrenz und Konflikten umgehen. Neben körperlichen und spielerischen Aufgaben geht es auch um Vertrauen, Kommunikation und emotionale Stabilität. Am Ende entscheidet nicht nur Leistung, sondern vor allem, welches Paar als Team funktioniert und dem Druck standhält.