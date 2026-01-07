Are You The One? 2026: Startdatum & Kandidaten von Staffel 5
1
Das Überraschungspaar der 5. Staffel von "#CoupleChallenge": Ariel und Joshi. Foto: RTLZWEI / Andreas Zitt

Wann die 5. Staffel von "#CoupleChallenge" startet und welche Kandidaten mit dabei sind, lest ihr im Artikel.

Zum 5. Mal geht „#CoupleChallenge“ an den Start und schickt bekannte Paare in einen Test unter Extrembedingungen. In der neuen Staffel treffen Reality-Stars, Influencer und Promi-Paare aufeinander, um in Challenges nicht nur körperliche Stärke, sondern auch Vertrauen, Teamgeist und Nervenstärke zu beweisen. Alle wichtigen Infos zum Start, den teilnehmenden Couples und zum Konzept der Show im Überblick.

 

"#CoupleChallenge" 2026: Wann startet die 5. Staffel?

„#CoupleChallenge“ startet am Mittwoch, 21. Januar 2026, um 20:15 Uhr auf RTLzwei. Wer ein RTL+-Abo hat, kann die neuen Folgen bereits eine Woche früher streamen – dort beginnt die Staffel schon am 14. Januar 2026.

Diese Couples sind bei "#CoupleChallenge" 2026 mit dabei

  • Ariel (u. a. "Love Fool" & "Prominent getrennt") & Joshi ("Are You The One?" & "Ex on the Beach")
  • Carina (u. a. "Love Island", "Are You The One?" & "Ex on the Beach") & Chika ("Forsthaus Rampensau")
  • Emmy (u. a. "Temptation Island VIP", "Promis unter Palmen" & "Kampf der Realitystars") & Samuel
  • Liza (u. a. "Berlin - Tag & Nacht" & Sebi (u. a. "Die Bachelorette" & Bachelor in Paradise")
  • Bettina (Patti) & Patrick ("Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt")
  • Sophie & Hendrik ("Das Sommerhaus der Normalos")
  • Virginia & Andrew (u. a. "Frauentausch" & "Goodbye Deutschland")
  • Zoe (u. a. "GNTM" & "Good Luck Guys") & Patrick
  • Aleks Petrovic (u. a. "Love Island" & "Temptation Island VIP") & sein Bruder Marko
 

Darum geht es bei "#CoupleChallenge"

Bei „#CoupleChallenge“ treten Paare gegeneinander an und stellen ihre Beziehung auf die Probe. In verschiedenen Challenges müssen sie zeigen, wie gut sie sich kennen, wie belastbar ihre Partnerschaft ist und wie sie mit Stress, Konkurrenz und Konflikten umgehen. Neben körperlichen und spielerischen Aufgaben geht es auch um Vertrauen, Kommunikation und emotionale Stabilität. Am Ende entscheidet nicht nur Leistung, sondern vor allem, welches Paar als Team funktioniert und dem Druck standhält.

 