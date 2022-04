1 Der T-Strich ist nur ganz leicht zu erkennen. Was bedeutet das? Foto: Lukas Böhl

Was bedeutet es, wenn die T-Linie eines Corona-Tests nur ganz blass erscheint? Ist das Ergebnis dann trotzdem positiv?















Die Interpretation von Schnelltest-Ergebnissen ist nicht immer eindeutig. Denn manchmal macht der Test nicht das, was er sollte. So kann es zum Beispiel passieren, dass die T-Linie nur sehr blass erscheint. Da sie jedoch den entscheidenden Indikator darstellt, um festzustellen, ob ein Test positiv ist, sorgt ein solches Ergebnis verständlicherweise für Verwirrung. In der Anleitung der Schnelltests ist zu diesem Szenario zudem nichts aufgeführt. Dort sind die Linien in der Regel knallrot dargestellt.

Nur leichter Strich bei einem Selbsttest: Was tun?

Eine blasse T-Linie interpretieren die meisten Anwender zunächst als geringe Viruslast. Allerdings sind die Schnelltests nicht darauf ausgelegt, Abstufungen in der Viruskonzentration darzustellen. Das heißt, sie können lediglich eine simple Ja- oder Nein-Antwort in Bezug auf die Erregerlast geben. Also, ob der Test positiv oder ob der Test negativ ist. Aus diesem Grund bedeutet auch eine schwache T-Linie ein positives Ergebnis.

Weshalb sich die Linie nicht in voller Farbe zeigt, ist nicht bekannt. Doch selbst wenn eine blasse T-Linie eine geringere Viruslast bedeuten würde, so wären immer noch genug Erreger vorhanden, um den Test anschlagen zu lassen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass diese Person ausreichend Viren ausscheiden kann, um andere anzustecken.

Ein Testergebnis ist jedoch nur dann gültig, wenn es innerhalb der vom Hersteller angegebenen Zeitspanne angezeigt wird. Die Wartezeit beträgt bei den meisten Tests 15 bis 30 Minuten. Erscheint der T-Strich erst nach dieser Zeit, gilt der Test als ungültig und muss wiederholt werden.

Fazit

Im Klartext heißt das: Tauchen bei einem Schnelltest zwei Linien innerhalb der vom Hersteller angegebenen Wartezeit auf, ist dieser als positiv anzusehen – egal wie kräftig die T-Linie erscheint. Im Zweifelsfall sollte man den Test wiederholen oder zur endgültigen Abklärung einen PCR-Test machen.