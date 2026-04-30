Auch das Stuttgarter Frühlingsfest kann die Sorgen von Christian Dinkelacker nicht vertreiben: Dinkelacker-Schwaben Bräu steht unter Druck. Modegetränke soll es dennoch nicht geben.
Während sich der Festplatz auf dem Stuttgarter Frühlingsfest füllt, sondiert Christian Dinkelacker in der Zentrale von Dinkelacker-Schwaben Bräu die Lage: Der Bierkonsum nimmt ab, die Gaspreise explodieren, sagt der geschäftsführende Gesellschafter im Interview. Freude bereiten ihm zumindest die 90 Stuttgarter Dinkelacker-Kneipen – und eine Erfolgsgeschichte aus Vietnam.