Auch das Stuttgarter Frühlingsfest kann die Sorgen von Christian Dinkelacker nicht vertreiben: Dinkelacker-Schwaben Bräu steht unter Druck. Modegetränke soll es dennoch nicht geben.

Während sich der Festplatz auf dem Stuttgarter Frühlingsfest füllt, sondiert Christian Dinkelacker in der Zentrale von Dinkelacker-Schwaben Bräu die Lage: Der Bierkonsum nimmt ab, die Gaspreise explodieren, sagt der geschäftsführende Gesellschafter im Interview. Freude bereiten ihm zumindest die 90 Stuttgarter Dinkelacker-Kneipen – und eine Erfolgsgeschichte aus Vietnam.

Herr Dinkelacker, wie laufen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest die Geschäfte?

Der Festplatz ist gut gefüllt, der Konsum geht aber zurück. Das betrifft den Bierausschank, aber auch die Fahrgeschäfte. Außerdem hat die Stadt Stuttgart die Platzmiete um 36 Prozent erhöht, weil die Kosten für Energie und Sicherheit gestiegen seien. Das macht uns allen zu schaffen. Hier hätten wir uns seitens der Stadt durchaus etwas mehr Sensibilität erhofft, gerade auch vor dem Hintergrund unseres Beitrags zur touristischen Attraktivität, die die Feste im Frühling und Herbst mitbringen.

Wie wichtig ist das Volksfest für Ihre Brauerei?

Es ist eine wichtige Marketing-Veranstaltung. Bisher war ich dreimal vor Ort – ich besuche die Kunden, die exklusiv unser Bier ausschenken, und vor allem das Göckelesmaier-Zelt, das wir ebenfalls exklusiv beliefern. Unsere Kunden haben das Recht, dass ich vorbeischaue.

Wie viel müssen Sie dann mittrinken?

Ich trinke alkoholfreies Bier, aber insgesamt nicht viel mehr als eine Maß. Ich stoße eher mit einem kleinen Bier an.

Das heißt, Sie sind schlecht für das eigene Geschäft.

Sagen wir, ich bin ein mittelmäßiger Besucher.

Weniger Alkohol liegt im Trend. Was gibt es sonst Neues?

Im Prinzip nicht viel – wie in den vergangenen Jahren trinken die Besucherinnen und Besucher häufiger alkoholfreies Bier oder Mischgetränke. Wir schenken Radler aus, auch in einer alkoholfreien Variante. Modegetränke brauen wir aber bewusst nicht – das passt nicht zu uns. Bei uns wird es kein Bananenbier geben.

Die Brauereibranche steht seit Jahren unter Druck. Was sind für Sie die größten Probleme?

Vor allem die hohen Gaspreise, die durch den Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine stark gestiegen sind. Bierbrauen ist ein energieintensives Geschäft. Einerseits profitieren wir von langfristigen Lieferverträgen, aber wir müssen Gas auch auf dem Spotmarkt kaufen, wo Gas zu tagesaktuellen Preisen gehandelt wird. Aber auch unsere Lieferanten ziehen wegen der hohen Energiekosten die Preise an, etwa für Malz, aber auch für Flaschen, Etiketten, Leim und Reinigungsmittel. Zum Glück haben wir auch hier meist längerfristige Verträge. Bei Glas sieht es schwieriger aus, weil in den vergangenen Jahren viele Glashütten geschlossen haben.

Werden die Bierpreise steigen?

Einen Kasten CD Pils bieten wir für 18 Euro an. Aber eigentlich müsste ein Kasten Bier mindestens 25 Euro kosten. Der Markt ist übersättigt, der Preisdruck ist enorm. Viele Verbraucher greifen häufiger zu den sogenannten Fernsehbieren, die den Kasten teils zu zehn Euro pro Kasten anbieten. Schon vor der Euro-Einführung kostete der Kasten Bier ähnlich viel. So produktiv kann man gar nicht sein, um solche Angebote zu machen. Bei einem Kastenpreis von zehn Euro würden wir ein deutliches Minus erzielen.

Christian Dinkelacker im Gespräch. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Leisten Sie sich zu viele Marken?

Wir bringen zumindest keine neuen in den Markt. Wir haben Dinkelacker für die Gastronomie und Veranstaltungen, Schwaben Bräu mit Spezialbieren in der Bügelflasche, Wulle für die jüngeren und junggebliebenen Kunden, Sanwald als Weizenbier, Cluss und Haigerlocher als regionale Ableger. Wir brauchen sie alle, weil Kunden in der Regel nicht von Schwaben Bräu zu Dinkelacker wechseln oder umgekehrt. Und wir bieten auch kleine Sorten wie das Schwarze von Schwaben Bräu an, die auch Fans haben. Würden wir sie einstellen, wäre der Protest groß.

Wie solide stehen Sie da? Man hört von Sparmaßnahmen.

Wir schauen ständig auf die Kostenstrukturen. Seit diesem Jahr haben wir einen externen Berater bei uns, damit er einen neutralen Blick auf unsere Strukturen werfen kann, aber das ist ein normaler Vorgang. Aber wir investieren auch. Im vergangenen Jahr haben wir ein 3000 Quadratmeter großes Feld mit Solaranlagen aufgebaut.

Bauen Sie Stellen ab?

Bei Saison-Arbeitskräften drehen wir jeden Euro vier Mal um, bevor wir einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Aber wir bauen allenfalls mal ein, zwei Stellen ab, wenn Mitarbeiter uns verlassen oder in Rente gehen. Aber auch dann überlegen wir, ob wir die Stelle nachbesetzen – einen Einstellungsstopp gibt es nicht. Klar ist aber auch, dass wir weiterhin auf die Kosten schauen müssen. Dass der Markt nächstes Jahr anspringt, ist nicht zu erwarten – die Leute werden nicht plötzlich wieder mehr Bier trinken.

80 Prozent der Biere liefern Sie in die Region Stuttgart und im Südwesten aus. Spüren Sie den Jobabbau in der Automobilindustrie?

Ja – die Firmenfeste und Weihnachtsfeiern haben abgenommen, in den Kneipen und Wirtschaften wird seltener ein zweites oder drittes Bier bestellt. Diesen Trend gibt es aber schon seit sechs Jahren, seit Corona. Im Schnitt geben die Leute für Bier oder generell in der Gastronomie deutlich weniger als früher aus.

Wie läuft es in den Stuttgarter Dinkelacker-Kneipen, wo ausschließlich Marken Ihrer Brauerei ausgeschenkt wird?

Insgesamt beliefern wir über 1500 Gastronomen. Aber wir pachten 90 Kneipen, die wir weiterverpachtet haben, darunter Flaggschiffe wie Carls Brauhaus oder auch Szenekneipen wie die Trude. Insgesamt erzielen wir mit den Kneipen einen erheblichen Anteil unseres Absatzes, da sind wir stolz darauf. Es geht darum, den Markt zu verteidigen und Absatz zu gewinnen.

Wie hoch ist der Druck auf die Pächter?

Wir geben den Pachtpreis zu den marktüblichen Konditionen weiter. Zu den Pächtern haben wir eine gute partnerschaftliche Beziehung. Das Wichtigste ist, gute Pächter zu finden, zum Glück erhalten wir gute Bewerbungen. Wenn es einmal nicht so gut laufen sollte, fragen wir nach den Konzepten, wie man den Bierkonsum steigern könnte – zum Beispiel durch einen Außen-Ausschank. Wir sind hier nicht knallhart, sondern versuchen zu unterstützen.

Wie sieht es mit dem Export aus?

In den Export gehen rund 20 Prozent unseres Absatzes. Das meiste Bier verkaufen wir allerdings regional, hier sind wir im Lebensmitteleinzelhandel, in der Gastronomie, auf Veranstaltungen und im Getränkeabholmarkt zu finden. Aber der Anteil des Exports wächst, vor allem in die Nachbarländer, aber auch nach Vietnam.

Nach Vietnam?

Ja, eine tolle Geschichte: Wir sind auf einer Messe angesprochen worden – von einem Unternehmen, das in Ho-Chi-Minh-Stadt Volksfeste veranstaltet und unser Bier bereits kannte. Inzwischen gibt es auch gute private Kontakte, er kommt mit seiner Familie auch jedes Jahr auf den Wasen.

Welches Bier exportieren Sie?

Speziell für Vietnam haben wir dieses Jahr ein besonderes Bier abgefüllt. Es heißt „Hopfenwunder“ – ein untergäriges Bier mit einer speziellen Hopfensorte. Es ist der Liebling der weiblichen Kundschaft und exklusiv für den vietnamesischen Markt. Inzwischen macht Vietnam einen substantiellen Anteil des Exports aus.

Familienbrauerei aus Stuttgart

Chef

Christian Dinkelacker ist geschäftsführender Gesellschafter von Dinkelacker-Schwaben Bräu. Der 62-Jährige wuchs in Stuttgart auf und zählt zu den bekanntesten Gesichtern der Brauereien im Land. Persönliches hält er in der Öffentlichkeit zurück.

Brauerei

Dinkelacker-Schwaben Bräu produziert rund 500.000 Hektoliter Bier im Jahr, also 50 Millionen Liter oder umgerechnet 100 Millionen 0,5-Liter-Flaschen. Angaben zum Umsatz macht man nicht. Das 1888 gegründete Familienunternehmen zählt derzeit 180 Beschäftigte.