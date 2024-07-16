Trinkwasser in Europa mit Ewigkeits-Chemikalien verunreinigt

Trinkwasser ist in vielen europäischen Ländern einer Studie zufolge mit den Chemikalien PFAS und TFA verunreinigt. Die EU prüft schon seit Jahren ein Verbot mancher dieser Ewigkeits-Chemikalien. Wie groß ist die Gesundheitsgefahr wirklich?
Die EU-Chemiebehörde (ECHA) hat ein weitreichendes Verbot sogenannter Ewigkeitschemikalien (PFAS) empfohlen, hält aber eine Reihe von Ausnahmen für sinnvoll. "Die derzeit geltenden Regeln reichen nicht aus", hat die ECHA mit Sitz in Helsinki mitgeteilt. Die Behörde veröffentlichte zwei Risikoanalysen, die als Grundlage für einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission dienen sollen.