Chefin der Grünen Jugend: „Will nicht 40 Stunden im Büro sitzen“ – Jette Nietzard sucht neuen Job

In ihrer eigenen Partei ist Jette Nietzard in Ungnade gefallen – jetzt sucht die Chefin der Grünen Jugend einen neuen Job – und stellt konkrete Bedingungen.
Jette Nietzard, derzeit noch Vorsitzende der Grünen Jugend, ist auf der Suche nach einem neuen Job. Unter heftigen Vorwürfen gegen Mitglieder ihrer eigenen Partei hatte die 26-Jährige im Juli ihren Rückzug angekündigt. Sie will sich Mitte Oktober beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation nicht erneut als sogenannte Bundessprecherin zur Wahl stellen. Doch die Jobsuche bereitet Nietzard gehörig Kopfzerbrechen, wie sie ihren Followern in einem TikTok-Video erklärt.