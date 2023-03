1 Kommen die Warnmeldungen auch im Flugmodus an? Foto: foto500 / shutterstock.com

Cell Broadcast ist ein Dienst, der es Mobilfunknetzbetreibern oder Behörden ermöglicht, kurze Textnachrichten an alle Mobiltelefone in einem bestimmten geografischen Bereich zu senden. Dies kann für Notfallwarnungen, öffentliche Ankündigungen oder Marketingzwecke genutzt werden. Aber funktioniert das auch, wenn der Flugmodus aktiviert ist?

Funktioniert CB im Flugmodus?

Wenn sich das Smartphone im Flugmodus befindet, können Sie keine Warnmeldung per Cell Broadcast empfangen. Denn bei eingeschaltetem Flugmodus kappt das Handy alle Kommunikationsverbindungen. Wollen Sie also sichergehen, dass Sie eine Nachricht per Cell Broadcast nicht verpassen, schalten Sie den Flugmodus aus.

Andere Gründe, die Cell Broadcast verhindern

Es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb Nachrichten per Cell Broadcast nicht mit dem Smartphone empfangen werden können. Zum Beispiel, wenn das Modell zu alt ist und die Funktion nicht unterstützt. Auch ein veraltetes Betriebssystem kann manchmal schuld daran sein. Prüfen Sie, ob Ihr Gerät das aktuellste Update installiert hat. Zu guter Letzt muss das Handy eingeschaltet sein, um Nachrichten per Cell Broadcast zu empfangen. Falls Sie nicht wissen, wie Sie die Funktion auf Ihrem Gerät einschalten, können Sie dies im folgenden Ratgeber nachlesen: „Cell Broadcast aktivieren“