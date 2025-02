Mit „Captain America: Brave New World“, der am 13. Februar in die Kinos kommt, beginnt ein neues Kapitel im Marvel Cinematic Universe. Nach Jahren als treuer Begleiter von Steve Rogers übernimmt Sam Wilson offiziell die Rolle von Captain America – gespielt von Anthony Mackie. Dieser Wechsel markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn einer neuen, aufregenden Geschichte.

Chris Evans prägte als Steve Rogers über ein Jahrzehnt das Marvel Cinematic Universe (MCU) und verabschiedete sich emotional in „Avengers: Endgame“. Nun tritt Anthony Mackie als Sam Wilson in seine Fußstapfen – ein Wandel, der bereits in der Disney+-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ angedeutet wurde. Doch was bedeutet dieser Wechsel für die Zukunft von Captain America? Und wer ist der neue Mann hinter dem Schild?

Wer ist der neue Schauspieler von Captain America?

Anthony Mackie ist kein Unbekannter im MCU. Seit „The Return of the First Avenger“ (2014) spielt er Sam Wilson alias Falcon – einen treuen Verbündeten von Steve Rogers. Der aus New Orleans stammende Schauspieler wurde zuvor durch Filme wie „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ (2008) und „8 Mile“ (2002) bekannt. Mit seinem Charisma, seinem Talent und seiner körperlichen Präsenz bringt Mackie die perfekte Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor mit, um die Rolle von Captain America auf eine neue Ebene zu heben.

Warum gibt es einen neuen Captain America?

Die Veränderung ist direkt in der MCU-Storyline verankert. In „Avengers: Endgame“ übergab Steve Rogers sein ikonisches Vibranium-Schild an Sam Wilson, womit er ihn als seinen Nachfolger bestimmte. Doch Sam war zunächst unsicher, ob er dieser Verantwortung gerecht werden kann – eine Thematik, die in „The Falcon and the Winter Soldier“ intensiv behandelt wurde. Am Ende der Serie akzeptierte er sein neues Schicksal und trat offiziell als Captain America auf. Der neue Film setzt genau dort an und zeigt, wie sich Sam als neuer Anführer beweist.

Captain America und das MCU – Ein kurzer Überblick

Captain America gehört zu den zentralen Figuren des MCU. Steve Rogers wurde 2011 mit „Captain America: The First Avenger“ eingeführt und entwickelte sich über die Jahre vom patriotischen Soldaten zum moralischen Kompass der Avengers. Seine Reise erreichte in „Avengers: Endgame“ ihren emotionalen Höhepunkt, als er sich entschied, in die Vergangenheit zurückzukehren und ein friedliches Leben zu führen. Mit „Brave New World“ beginnt nun eine neue Ära.

Außerdem war Captain America bisher in folgenden Filmen zu sehen:

Mit Chris Evans als Steve Rogers / Captain America:

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

The Return of the First Avenger (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

The First Avenger: Civil War (2016)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Mit Anthony Mackie als Sam Wilson / Captain America:

The Falcon and the Winter Soldier (2021, Disney+ Serie) – Hier übernimmt er offiziell das Schild

Chris Evans hatte außerdem kurze Cameo-Auftritte als Captain America in:

Thor: The Dark Kingdom (2013) – Als Loki sich in ihn verwandelt

Ant-Man (2015) – In einer Post-Credit-Szene

Spider-Man: Homecoming (2017) – (Cameo in Schulvideos)

Mit Anthony Mackie als neuem Captain America steht das MCU vor einer spannenden Zukunft. Wird er das Erbe von Steve Rogers ehren? Wird er seinen eigenen Weg als Held finden? „Captain America: Brave New World“ gibt die Antworten – ab dem 13. Februar auf der großen Leinwand.