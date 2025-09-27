Cannstatter Volksfest: Rostbraten auch mal günstig: Sonja Merz überrascht mit 9,90 Euro

Der 85-Euro-Rostbraten beim Weindorf war in aller Munde, Wasenwirtin Sonja Merz sorgt anders für Aufsehen: Der schwäbische Klassiker kostet bei ihr 9,90 Euro. Wo man mittags spart.
Vom Luxus- zum Spar-Rostbraten: Das Festmahl der Schwaben ist zurück im Gespräch – diesmal auf dem Cannstatter Volksfest. Nachdem beim Stuttgarter Weindorf ein Rostbraten für 85 Euro für landesweites Kopfschütteln gesorgt hat, präsentiert Sonja Merz in ihrem Festzelt nun das andere Extrem: Bei ihr gibt es den Klassiker mit Spätzle und Soße zum Schnäppchenpreis von 9,90 Euro – zumindest mittags.