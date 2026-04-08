1 Wegen eines Tritts gegen die Tür der Schiedsrichterkabine muss Fußballprofi Matthias Ginter eine Geldstrafe zahlen (Archivfoto). Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Matthias Ginter verliert nach der späten Niederlage gegen den FC Bayern die Nerven. Für seinen Wutausbruch wird der Ex-Weltmeister vom SC Freiburg nun vom DFB bestraft.











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Wegen eines Tritts gegen die Tür der Schiedsrichterkabine muss Fußballprofi Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes aufgrund des unsportlichen Verhaltens. Der Weltmeister von 2014 hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.