Bürgermeisterwahl in Asperg: Ärger um Stimmen für AfD-Chefin Alice Weidel

Die Stadt Asperg (Kreis Ludwigsburg) nennt die Stimmen für AfD-Parteichefin Alice Weidel bei der Bürgermeisterwahl zunächst nicht – und hat gute Gründe dafür.
Alice Weidel als Asperger Bürgermeisterin? Das klingt auf den ersten Blick absurd – und ist es wohl auch. Die AfD-Parteichefin strebt bekanntlich nach Höherem. Bei der Bürgermeisterwahl in Asperg rankt sich jedoch der Vorwurf des Wahlbetrugs um ihren Namen. Beschuldigt werden die Wahlhelfer: Ließen sie die für Weidel abgegebenen Stimmen bei der Wiederwahl des Amtsinhabers Christian Eiberger unter den Tisch fallen?