Bald beginnen auf der Seebühne die Proben für die Oper „La Traviata“. Alle 180 000 Tickets sind schon verkauft. Was ist das Erfolgsrezept?
Es sind gewiss andere Gründe, die einen bewegen, einen Job als Intendantin anzunehmen. Aber die Bregenzer Festspiele bieten das Büro mit der schönsten Aussicht. Hoch über dem Festspielhaus und den Tribünen schiebt sich der Verwaltungsriegel in Richtung Bodensee. Am Ende des vierten Stocks arbeitet Lilli Paasikivi, der Raum schließt ab mit einer breiten Glasfront, bodenhoch. Die Bezeichnung „Panoramafenster“ wäre schrecklich untertrieben. Ein Naturschauspiel – und von hier oben hat die Chefin auch einen großartigen Blick auf die Seebühne: aktuell auf einen riesigen, zerborstenen Spiegel.