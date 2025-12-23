Böblinger IT-Dienstleister: HPE bietet ein halbes Jahr Elternurlaub – bei voller Bezahlung

Trotz Wirtschaftsflaute investieren Unternehmen in ihre Beschäftigten. Der Böblinger IT-Dienstleister HPE, Vodafone und andere bieten bezahlten Elternurlaub. Im Fokus stehen Väter.
Wirtschaftsflaute und Stellenabbau zum Trotz – unter den Unternehmen der Region gibt es auch gute Nachrichten für die Beschäftigten. So hält der Böblinger IT-Dienstleister HPE an seinem bezahlten Elternurlaub fest. Das bundesweit einmalige Programm zahlt jedem frisch gebackenen Vater oder jeder Mutter in der Elternzeit ein halbes Jahr das volle Gehalt.