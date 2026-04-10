Blitzermarathon in Baden-Württemberg startet: Diese Städte sind besonders im Fokus

In der kommenden Woche wird wieder geblitzt mit allem was die Polizei hat. Wo in Baden-Württemberg geblitzt wird und warum manche Bundesländer nicht mitmachen.
Autofahrer müssen in der kommenden Woche wieder besonders aufpassen. Die Polizei blitzt beim Blitzermarathon wieder mit allem, was sie hat. Vom Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April, findet der bundesweite Frühjahrs-Blitzermarathon statt. Ein zweiter folgt im Sommer. Die meisten, aber nicht alle Bundesländer beteiligen sich daran. In manchen fehlt es laut ADAC an den notwendigen Kapazitäten oder es bestehen schlicht Zweifel an der Sinnhaftigkeit. So schwänzt das Saarland die Aktion, andere beschränken sich auf einen Tag.