1 Vielerorts war es am Mittwochvormittag spiegelglatt. Das hat zu Hunderten Unfällen geführt – wie hier in Weilimdorf. Foto: Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Nach stundenlangem Chaos auf den Straßen beruhigt sich die Lage in Stuttgart. Zumindest für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die ziehen eine erste Bilanz. In den Kliniken herrscht dagegen weiter Andrang.











Das Schlimmste ist wohl vorbei. So kann man die Wetterlage in Stuttgart am frühen Mittwochnachmittag deuten. Dank leicht gestiegener Temperaturen scheint das Gröbste in Sachen Blitzeis überstanden. Zumindest auf den Straßen normalisiert sich die Lage allmählich.